【開心速遞】第820至821集劇情預告　佐治發現Venus疑出軌

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》本周四至周五劇情，除了有George準備揭發Venus背子孝出軌外，更有「挑姬終極之戰」。

第820集（19/3）

Venus看上一套名貴的羊皮梳化，設法要子孝買給她，怎料竟被George使手段阻止，她深感不忿。

George發現Venus購入大量男士用品，卻並非為子孝而買，懷疑她另結新歡，遂跟蹤Venus，期間竟遇上Anita……

George在Anita幫忙下調查Venus，為此不惜大破慳囊。

Anita查到Venus與新歡將到某間會所享樂，George遂付出巨額款項入會，準備帶子孝同往揭發Venus出軌……

第821集（20/3）

瑞輝覺得自己各方面都比不上力蓮，不禁有點耿耿於懷。

城安介紹瑞輝試玩網上遊戲「姬不可失」，指他可於遊戲中重拾自信，瑞輝心動下躍躍欲試。

瑞輝進入遊戲世界，順利完成任務，還遇上一個意想不到的人……瑞輝使手段強搶豪奪某人的全部金幣、武器與妻妾，瞬間升至50級別，令他自信心大增。

瑞輝在遊戲中繼續執行任務，又遇上一個疑似認識的玩家，擊敗他後甚有快感。瑞輝偶然得悉那名玩家的真正身分，誓要向他挑戰……

