【港鐵播毒】外籍投資公司高層Joel Werner舔口水抹地鐵扶手　累公司關閉網站

▲ Joel Werner又指自己是受害者。

社交網站昨（18日）瘋傳影片，一名身為對沖基金公司高層的外籍男士，乘搭港鐵港島綫時，故意拉下口罩再舔手指，將口水抹在扶手上，行為極不檢點，網民狠批「缺德」。

疑是事件主角的Joel Werner，除了於社交網站發帖，向全港市民道歉外，更接受傳媒訪問，堅稱這是一段惡搞短片，事後已利用酒精搓手液即時消毒扶手，現在他覺得自己是罪案下的受害者，感到很失望。

Joel Werner的公司「Solitude Capital Management Limited」，該公司網頁突然關閉，外界無法聯絡。即使Joel Werner昨日深夜於fb發帖道歉，指自己拿一個「全球大流行」的疫情來開玩笑實屬不當；但多數網民仍震怒，fb吸嬲逾7000，也拒接受其道歉，眾人斥Joel Werner行為嘔心，盼Werner公司應解僱這名員工。港鐵昨晚也批評此等行為妄顧公共衞生，予以強烈譴責，並報警處理。

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Joel Werner接受本地英文報章訪問稱，他是拍攝一段惡搞短片，再私下發給幾位朋友，但沒有為意過短片會向公眾轉發，對事件感到後悔。他強調，事後曾消毒該條扶手，並拍下短片。網上亦轉載片長約14秒的「下集」片段，片中見Werner唧出酒精搓手液，先放到手上搓一搓，再隨手將搓手液抹往車廂扶手。

Werner於報道中表示，事後他覺得自己就似罪案下的受害者，感到很失望。他強調，即使自己願意為任何事而道歉，也不會紓緩現況，只會令問題加劇，歸咎於外界不斷轉發錯誤資訊。他重申，自己沒有將手指放入口，片段也有「下集」及其他資訊，拍片目的是為了教精朋友，不要散布假新聞。

事後Joel Werner曾主動向警方投案，解釋事發經過，指片段「下集」力證他曾消毒扶手，但警員指他「毫不在乎」。

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記者：吳卓峰