【播毒怪漢】港鐵再現「播毒男」　中年男下體壓扶手流出嘔心液體

▲ 中年男下體壓扶手流出嘔心液體。

新冠肺炎疫情肆虐下，市民已經人心惶惶，港鐵竟再出現缺德怪漢！有多名網民在Facebook發帖均指出在港鐵上遇到一名穿緊身褲的中年男子，竟用車箱扶手做出不雅行為，將下體壓扶手，又用手指觸碰及流出白色液體，十分嘔心及不衞生。不少網民均指該男子常於觀塘線出沒，呼籲大家小心！

▲ （網上圖片）

外國人搭港鐵神情鬼祟 拉低口罩把口水塗抹扶手

有女網民於Facebook群組圖文並茂發帖，指出地鐵車箱內有一名奇怪中年漢，看似脫掉長褲至大腿根部，並穿著半透明的貼身內褲，若隱若現地露出下體。男子隨後將下身壓向扶手，並且用手指觸摸下體，後更有白色液體流出，非常噁心。

帖文一出，即引起網民熱議，更有網民同樣發圖指2個月前已遇過這名中年怪漢，男子經常在觀塘線出沒，自己已見過2、3次，衣著打扮基本日日一樣。有網民亦在4年前見過男子在荃灣線月台上做出不雅動作。

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網民擔心現在大家都戴上了口罩，男子會更倡狂，呼籲大家小心！

對此，一眾網民都表示很震驚及噁心，「咁變態㗎！咁樣算唔算公眾地方行為不檢？」、「變態佬有前科的，大家見到要保護身邊女孩子呀」「我2017年都遇過，我認得佢條肉色底褲。」

責任編輯：羅嘉欣