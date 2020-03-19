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時代廣場申永久禁制街頭表演　法官頒令批准申請

社會 14:01 2020/03/19

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時代廣場早前向高院申請永久禁制令，法官頒下判詞批准申請。（資料圖片）

銅鑼灣時代廣場於2018年入稟高等法院，就其地下範圍的街頭表演（busking）申請禁制令，早前已獲高院頒下臨時禁制令，禁制不合法佔用時代廣場勿地臣街1號地下及於該地進行街頭表演的身分不名人士。時代廣場早前向高院申請永久禁制令，法官今(19日)頒下判詞批准申請，但拒絕發聲明「靜態消遣活動」並不包括發出低聲浪街表演之要求。

申請人為時代廣場有限公司，答辯人為經營「JL MUSIC」的李冠傑，以及不合法地佔用時代廣場勿地臣街1號地下及對該地進行街頭表演的身分不名人士，答辯人早前沒有到庭應訊。

暫委法官於判詞中指，申請人指控首答辯人未獲同意下，於2018年8月17日至9月7日期間，連續6個周五於時代廣場地下作街頭及其他表演，並發出超過70分貝聲浪。申請人接獲租戶口頭投訴，而現場設有電子樂器及擴音器等，申請人曾透過職員及律師作出多次口頭及書面警告，要求答辯人停止有關行為不果，申請人遂於同年9月入稟高院申請禁制令。

案件早於2018年9月展開聆訊，當時首答辯人出庭應訊，並承諾暫不於時代廣場地下作街頭表演，法庭亦於同年10月初就第二答辯人頒下臨時禁制令。申請人另要求法庭頒下永久禁制令，並要求法庭聲明，「靜態消遣活動」並不包括發出低聲浪的街頭表演或其他表演，以收阻嚇作用。

暫委法官於判詞中指，首名答辯人沒有就申請作出任何抗辯，因此申請人有權申請判決。法官指申請人作為業主，有權保障涉案地點需根據條款而被使用，答辯人並沒有權利對申請人作出侵權行為，公眾亦必須根據法例行使其權利。

暫委法官遂頒下永久禁制令，但拒絕申請人要求發出聲明，即「靜態消遣活動」並不包括發出低聲浪的街頭表演或其他表演，申請人表示藉以收阻嚇作用。惟暫委法官認為永久禁制令已具有關效應，故不認為須另作聲明。

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記者：林育慧

表演 時代廣場

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