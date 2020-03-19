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【幸福人妻】譚凱琪疫情下低調完婚　Zoie戴5對龍鳳鈪甜蜜出嫁

娛樂 14:39 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

譚凱琪舉行婚禮。

38歲譚凱琪 （Zoie）2月宣布跟拍拖8年男友莊日宇（Enrico）結婚，今日Zoie在社交平台發布了幾張中式及西式婚紗照，相信舉行正式婚禮，Zoie正式成為莊太，恭喜。

38歲譚凱琪（Zoie）與拍拖8年任職金融業的富貴男友莊日宇，今年2月正式入紙登記結婚，當時譚凱琪表示結婚日子仍未決定，希望低調處理。

譚凱琪舉行婚禮。（取自IG）

今日Zoie在IG貼了發布數張婚紗和裙褂相，並以英文留言：「We are passionately curious about each other so we decided to spend the rest of our lives together，This is the first of many celebrations to come💕多謝大家的祝福」

Zoie大意是跟Enrico對彼此充滿好奇，決定餘生都在一起，還指這是眾多慶祝活動的頭炮，感謝大家的祝福。

Zoie流露滿臉幸福。（取自IG）

雖然成豪門新抱，Zoie未知是否疫情下，未有大排宴席，婚紗及佩戴首飾未見浮誇，Zoie戴上一套珍珠耳環、頸鏈，及戴5對龍鳳鈪，以簡約為主，Zoie穿上中式裙褂，貴氣十足，非常幸福。

Zoie又穿上西式婚紗。（取自IG）

早前有指Zoie因事推卻兩部劇集包括《BB大晒》，Zoie向傳媒承認因家事而推辭拍攝，但沒透露太多，也對未指有喜一事未作否認。

38歲的譚凱琪，2000年以歌手身份出道，曾往台灣發展，輾轉回流香港的她，2007年加盟有線電視，以拍攝旅遊特輯和飲食節目為主。

2月份已展示首批婚照。（取自IG）

跟金融才俊男友拍拖多年，Zoie曾接受TOPick訪問，表示喜歡另一半原因是：「因他比我能幹，即是我有甚麼問題問他，他也能解答，以及可以一起去成長、努力。」

盛傳譚凱琪陀B推劇，詳情請睇：http://bit.ly/2QuBZ58

撰文 : TOPick柴犬出動

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