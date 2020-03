【幸福人妻】譚凱琪疫情下低調完婚　Zoie戴5對龍鳳鈪甜蜜出嫁

▲ 譚凱琪舉行婚禮。

38歲譚凱琪 (Zoie)2月宣布跟拍拖8年男友莊日宇(Enrico)結婚,今日Zoie在社交平台發布了幾張中式及西式婚紗照,相信舉行正式婚禮,Zoie正式成為莊太,恭喜。

38歲譚凱琪(Zoie)與拍拖8年任職金融業的富貴男友莊日宇,今年2月正式入紙登記結婚,當時譚凱琪表示結婚日子仍未決定,希望低調處理。

▲ 譚凱琪舉行婚禮。(取自IG)

今日Zoie在IG貼了發布數張婚紗和裙褂相,並以英文留言:「We are passionately curious about each other so we decided to spend the rest of our lives together,This is the first of many celebrations to come💕多謝大家的祝福」

Zoie大意是跟Enrico對彼此充滿好奇,決定餘生都在一起,還指這是眾多慶祝活動的頭炮,感謝大家的祝福。

▲ Zoie流露滿臉幸福。(取自IG)

雖然成豪門新抱,Zoie未知是否疫情下,未有大排宴席,婚紗及佩戴首飾未見浮誇,Zoie戴上一套珍珠耳環、頸鏈,及戴5對龍鳳鈪,以簡約為主,Zoie穿上中式裙褂,貴氣十足,非常幸福。

▲ Zoie又穿上西式婚紗。(取自IG)

早前有指Zoie因事推卻兩部劇集包括《BB大晒》,Zoie向傳媒承認因家事而推辭拍攝,但沒透露太多,也對未指有喜一事未作否認。

38歲的譚凱琪,2000年以歌手身份出道,曾往台灣發展,輾轉回流香港的她,2007年加盟有線電視,以拍攝旅遊特輯和飲食節目為主。

▲ 2月份已展示首批婚照。(取自IG)

跟金融才俊男友拍拖多年,Zoie曾接受TOPick訪問,表示喜歡另一半原因是:「因他比我能幹,即是我有甚麼問題問他,他也能解答,以及可以一起去成長、努力。」

