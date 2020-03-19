如何授權教師促進學校變革，讓學生得到最大收穫？

對於Transform Educational Consulting創辦人Kyle Wagner來說，重點是要讓老師在21世紀的課程中，設計一個以專題研習為基礎的學習環境。

「專題研習基本上是以項目去引導老師如何授課。孩子們可能是創業、可能是解决本地的街道水污染問題，或是在追踪海洋生物的動向。這種專題研習的理念，很多時候在過程中都綜合地運用設計思維。」

Kyle於蒙特梭利國際學校和聖地牙哥High Tech High採用專題研習，開展他充滿熱誠的教育者之旅。

▲ Kyle在北京國際學校中創辦的未來學院

這種教學方法不僅能把學生與他們所熱愛的東西聯繫一起，而且能幫助他們通過親身體驗解決複雜的難題，與外界連繫起來。

此外，專題研習 (PBL) 是以小組形式去學習。孩子和老師們都有自主權。孩子需要學習如何獨立思考；而老師需要激勵他們做自己熱愛的事情，並從中建立信心。

要成功運作，教師差不多需要扮演「設計師」的角色。為了達到這一點，今天的教育工作者需要有冒險的精神和有設計課程的自由。「一個稱職的教育工作者，不能因循守舊、墨守成規。而是需要別創新格、推陳出新去冒險！」

但在今天，沒有很多位教育工作者能享有這種「設計師」的自由。他們大多被委任去推行創新的學習模式，但同時又給他們複雜和難以理解的標準去跟從；學校標準化的測試、老師有限的互動和交流、各自為政的課室等，而且他們幾乎沒有任何培訓或支援。

Kyle明白到這個教學模式需要突破性式思維，所以他強調教育工作者需要採用一系列設計思維模式—包括創意、快捷測試，以及不斷創新。

教育工作者可以嘗試 『從小處做起』 ：

1. 將學生帶進現實世界中，取代沉悶教科書中的其中一個學習單元或章節，並要求他們解决難題。

2. 將選擇權交到學生手中，提供幾個評估選項，讓他們自行選擇。

3. 不要因創新而膽怯，給學生有其他評估，代替用紙筆測驗，例如讓他們通過視頻或演講來陳述所學懂的知識。

「我們特別在教育上需要一些不一樣的東西…設計導向式學習。」作為一名教育工作者，Kyle 意識到了這一點的重要性。「從與其他老師交談中，明白到他們當前教學上最困難的地方，以至反覆改良教學方法。創造人們真正需要的東西是關鍵所在。」

在逆境中，教育工作者也需要適應環境，並尋求新方法去解決問題。新型冠狀病毒便是現時最當前的問題之一。

由於病毒的影響，課堂被逼暫停到4月份（甚至更長）。電子學習工具已經成為教育工作者和學生家中的小幫手！雖然轉用線上學習模式對很多人來說並不容易，但今時今日有很多方式能保持與學生互動，比如視訊會議和線上協作課程。

根據Kyle的分享，在這動盪不安的時期，以下兩種方法可以讓教育工作者利用電子學習工具來吸引學生參與：

1. 嘗試線上作業和電子作品集，如「Seesaw」，讓更多的學生分享作品。這有助激發學生創意思維。

2. 通過使用Google Docs這類的平台來進行協作學習，比如寫一篇文章或故事，或為影片或紀錄片製故事板。

當問及Kyle對電子化學習有什麼想法時，他回答說：「線上社區對老師最有價值，學生可以分享想法和有一個自由空間讓他們發揮創意是非常重要。」在這個電子化的時代，學生不再像以往單純地接受傳統純理論的教學。因此教師、教育工作者、學生和家長需要改變教育的方式是刻不容緩的。

Kyle最後說：「我們首先需要改變教學法。真正的創新力就在社區內，我們不應故步自封，而是應該通力合作。」

Kyle現時居住於香港。他把時間都投放在發展未來的學校和幫助其他學校領導層建設他們理想的地方。此外，他還是聖地牙哥High Tech High的前教育工作者及是北京國際學校未來學院的創始人，並擁有教師領導專業的碩士學位。

▲ 2016年，Kyle出版了他的書《簡單的力量》，為管理層提供了簡單的以研究為基礎的戰略，幫助學校轉型並創建一個創新者的社區。在他空閒的時候，你會發現他在為他本來的樂隊表演。

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