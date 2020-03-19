深水埗爆竊案上升　警方指樓宇密集棚架成為賊人工具

▲ 深水埗警區加強反爆竊，呼籲市民留意大廈旁是否有棚架。（黃傑偉攝）

深水埗爆竊案件有上升趨勢，警方西九龍警區及深水埗警區均加強反爆竊行動及追緝疑犯，深水埗探員近日先後拘捕3男1女，涉及於本月9日至17日6宗爆竊案及2宗處理贓物罪，盜竊財物約9萬元，包括裝修工具、平板電腦、手提電腦、紅酒、烈酒及現金。

警方深水埗警區情報組主管督察朱雅亭表示，深水埗區樓宇之間密集，賊人會利用一些搭建棚架潛入目標單位爆竊。

例如深水埗一幢商業大廈，在今年3月12至17日，先後有3個單發生5宗爆竊案，損失8萬元；其中2個單更被賊人2度爆竊 ，警方事後調查迅速鎖定一名疑犯，昨日（18日）在旺角新填地街拘捕一名51歲姓勞中國籍男疑犯，報稱無業，男子被捕時正穿著與犯案所穿一樣衣物。

經調查，相信該男子是利用該商業大廈隔鄰的大廈搭有棚架，沿棚架登上樓再伸手到及，一手之隔的商業大廈打開窗門潛入爆竊。

另外，3月9日，北河街一間地舖後門被撬開遭賊人爆竊，盜走約1萬元裝修工具。警方事後接報調查，追查發現失物在隔鄰一個排檔出現，警方拘捕排檔一男一女涉嫌處理贓物，分別是43歲姓陳男職員及35歲姓孫女負人；其後警方在3月11日拘捕一名涉嫌爆竊的50歲姓尹中國籍男子，報稱無業。有關案件已踏入司法程序，不便提供更多資料。

警方呼籲，假如居住或工作的大廈正在搭棚，離開單位時緊記鎖好門窗，亦要避免在單位內存放大量現金或貴重財物。承建商應加強大廈保安巡邏及夜間的照明系統。

記者：黃傑偉、廖傑堯