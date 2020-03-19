【酒店檢疫】灣仔酒店14日檢疫房價6200元　醫生解構檢疫風險

▲ 所有抵港人士今起需要接受14日強制隔離檢疫，有留學生穿上著保護衣返港。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情持續擴散，港府今起要求所有入境人士須強制檢疫14天。TOPick記者以顧客身份向多間酒店查詢，灣仔遨舍衞蘭軒、銅鑼灣利景酒店，以及大窩口帝盛酒店職員均表示接受需隔離檢疫的人士入住，當中灣仔遨舍衞蘭軒更有14晚檢疫價6200元，期間不會提供房間打掃服務。

TOPick記者以顧客身份分別向4間酒店查詢，了解可否為需外地返港人士預約房間作強制檢疫，當中灣仔遨舍衞蘭軒（OZO Wesley Hotel Hong Kong）職員表示，接受自我隔離檢疫的人士入住，現時檢疫14晚收費6200元，期間不會提供打掃房間服務，垃圾可放於房間門口待職員清理。

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至於膳食安排，遨舍衞蘭軒職員稱酒店本身未有提供餐飲服務，但入住人士或家人可自行叫外賣，並可由同事轉交，放到所屬房間外的枱上。職員指，現時作檢疫的房間仍有空位，預約時需先以信用卡作擔保，即使及後取消預約或「no show」均不獲退款，入住前需付全費，同時要量體溫，如有症狀則不獲安排入住。

另一間位於銅鑼灣的利景酒店（The Charterhouse Causeway Bay）亦接受自我隔離檢疫的人士入住，房價則按網上訂房顯示的收費。職員稱，檢疫者會獲安排入住指定房間，屬有2張大床的家庭房，房內無枱，入住時要簽署一份文件以證明入住者屬自我隔離人士，酒店會提供一星期一次打掃房間服務、3日清理一次房內垃圾。

職員補充，入住檢疫者可訂額外收費的酒店送餐服務，亦可透過預先付費的外賣平台訂餐，屆時可通知酒店職員，助為轉交外賣到所屬房間。

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而大窩口帝盛酒店亦表示接受自我隔離檢疫的人士入住，有需要人士可透過上網或電話預訂。事實上，帝盛酒店集團旗下9間酒店最近推出14天及27天長期住宿優惠，價錢由3920元起；集團指如屬檢疫人士，入住時要求申報健康情況及旅遊記錄，並盡量安排入住指定樓層房間，期間無打掃房間服務。

另外，TOPick記者亦分別向荃灣如心L酒店及觀塘如心艾朗酒店查詢，均表示不接受自我隔離檢疫的人士入住。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早表示，政府應盡早與酒店商討檢疫安排，包括不准接受檢疫人士離開房間，並將餐飲送到房門外，才能有效將他們和社區分隔，避免將疫情帶到社區。

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記者：陳正怡、陳子謙