【家居隔離】美國留學生回港自行家居隔離實況　宅在房中打機WhatsApp跟家人溝通

▲ 歐美疫情肆虐，不少港人的留學子女紛紛回港避炎，並展開14天家居隔離。（圖片︰i-stock）

朋友的兒子在美國唸中學，今年畢業，本打算五月行完畢業禮才回港放暑假，但眼見彼邦疫情急速擴散，朋友急急撲機票給兒子回來。她事先千叮萬囑兒子，上機時要將座位消毒，盡量少飲水和吃東西，以減少上廁所，全程戴口罩、透明眼罩和帽子，勤用搓手液洗手，觸摸機上任何東西前要將之消毒，尤其電視屏幕和遙控器。經十多小時惶恐的機程，終抵港了，兩母子沒像以往般擁抱親吻，只互相揮手點頭，年輕人由下機一刻沒脫下面上的裝備，上車後不觸碰任何東西。

回家即開始十四天家居隔離，先直入自己的洗手間，脫下全身衣服和裝備洗澡後，返回房間，開始家居隔離。女傭戴上口罩、帽子、透明眼罩和手套去收拾洗手間和全面消毒，把他的衣服放入洗衣機，洗罷他的衣服後，放漂白水入洗衣機空機洗一次消毒。

WhatsApp跟家人溝通

全家人用手機溝通。朋友特定一套餐具給兒子專用，早午晚三餐女傭會將食物放在房門外讓他自取入房間進食，吃罷把餐具放房門外，像住酒店般。不要以為他獨自留在房中會悶慌，他自得其樂，大條道理躲在房中打機復打機，看中喜歡的遊戲，WhatsApp問媽媽可否購買，作為媽媽又怎會拒絕？

朋友主動將兒子家居隔離，是對社會負責的行為。這幾天大批留學英、美的學生趕返香港，亦應進行自我家居隔離，可是問題在於不是人人的居所都有兩個洗手間，可闢出一個供隔離的人專用，偏偏洗手間是播菌高危地方，惟有勤清潔消毒。

呼籲英美回港者嚴守隔離

另一問題是英、美對戴口罩的觀念跟亞洲地區相反，英、美認為病人才需要戴口罩，所以在跑馬地的酒吧和蘭桂坊的外籍人士都不戴口罩，風險甚高。

這兩天不同的群組都溫馨提示，要提防這幾天從英、美回來的年輕人，勿去他們的蒲點。年輕人，為己為人，禁足家中自我隔離十四天吧！

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「香檳繽紛fun」，原題為「家居隔離」。

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撰文 : 查小欣