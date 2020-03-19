【新冠肺炎】教聯會調查稱近半教師撐分階段復課　促教局加強支援學校防疫

▲ 教聯會於本月初訪問逾600名教師，顯示近半數受訪者支持分階段復課。（林洋攝）

新冠肺炎疫情擴散全球，特首林鄭月娥早前表示中小學及幼稚園於4月20日全面復課「已經無可能」。教育工作者聯會今日（19日）公布一項調查結果，顯示近半數受訪教師支持分階段復課，惟有逾8成人稱學校口罩存量難以應付復課後需要，該會建議當局加強支援學校防疫，為逐步復課做好準備。

教聯會於3月初向全港學校發出問卷，了解目前學界在疫情期間遇到的困難、復課安排，以及對文憑試安排的意見。是次調查於一星期內共收回625名在職教師回應，近半數人認為應分階段復課，約3成半認為應進一步延遲復課；逾8成受訪者稱採購防疫產品時缺貨，並指學校口罩存量不足，難以應付復課後需要；逾9成人期望教育局中央統籌防疫物資，另約6成冀當局提供更多防疫津貼。

就文憑試安排方面，約4成受訪者認為有需要延期開考或取消今年考試，當中逾7成半擔心如期開考會增加傳播病毒風險；逾6成人則認為考場環境難以符合防疫準則，以及考生表現受影響。受訪教師亦傾向認為，考評局對考生及監考人員防疫措施不足夠。

當局於停課期間，鼓勵學校使用網上平台進行教學，調查發現8成半受訪者使用網上平台教學時，備課時間較平日長；約5成半稱缺乏相關學科電子資源、或掌握相關電子設備知識。逾7成教師分別指少於一半學生，能與老師有良好互動或主動專注學習。

教聯會主席黃錦良表示，一直與教育界原同持份者溝通及收集意見，發現絕大部分學校難以採購足夠防疫物資，如口罩、紅外線探熱針等。他稱會方已從內地供應商搜購100萬個成人口罩，料約一周後從深圳抵港，有關口罩會優先滿足中學的需要。他續稱，會方建議當局應聽取專家意見分階段復課，初期亦應先改為半日制上課，並應全力協助學校採購防疫物資，以及加大採購物資的資助金額。

另外，教聯會又建議教育局，在文憑試舉行前一星期再密切評估風險，以考慮是否需要押後開考。

記者：林洋