記事冊留空被降職　警員申覆核敗訴

▲ 一名男警長因被揭曾7次於記事冊留空，遭嚴重譴責及降級至警員，早前入稟高院申請司法覆核，法官裁定敗訴。（經濟日報資料圖片）

油尖區特別職務隊男警長，涉於2014年因遭刑事調查時，被揭曾7次於記事冊留空，沒有於上級作行動後簡介前後及下班作記錄，其後警隊就此展開紀律聆訊，涉案警長承認違規，被嚴重譴責及降級至警員。涉案警員認為判罰過重，早前入稟高院申請司法覆核，要求撤銷有關判罰，將案件發還重新處理。法官今(19日)頒下判詞裁定敗訴，法官指原告加入警隊逾16年，理應知道記事冊留白的嚴重後果，原告作為主管不但沒有向下屬樹立榜樣，並重覆違反紀律，反映其工作馬虎及不專業。



原告黃俊威，答辯人為警務處處長。法官於判詞指，原告為油尖區特別職務隊警長，早年涉被刑事調查後沒有遭起訴，惟被發現於2014年5月27 日至29日期間，於7個工作天中，沒有於記事冊作出上班及下班記錄，並於同年5月13及24日，7次於記事冊中留白，原告於紀律聆訊中承認指控，被罰嚴重譴責及譴責，並由警長降級至警員，原告認為刑罰過重，遂入稟申請司法覆核。



法官於判詞中指出，原告入職超過16年，理應知道後果。原告作為警員獲賦予執法權，公眾期望他具有高水平的個人紀律及誠信。無論原告的下屬會否閱讀其記事冊或其上司會否查閱，基於保障原告利益及維護公義，理應確保記事冊記錄隱妥，更重要的是有關記錄須使用於刑事調查中。法官指原告作為8名下屬的主管，於油尖區執行敏感職務，原告應向下屬樹立良好榜樣。



原告質疑於紀律聆訊中，認為事件不涉誠信問題，判罰不應作考慮。法官則指當時作出懲處的警務處助理處長趙慧賢於紀律聆訊中已提及，她作出判罰並非單單考慮誠信問題。趙當時強調確保記事冊記錄隱妥，對每名警員均至為重要，原告的行為絕對不能接受。



法官認為以原告所面對指控及情況，於紀律聆訊中所受刑罰並非嚴重，故認為當中沒有程序出錯，決定恰當。法官續指，原告加入警隊逾16年，處於主管及敏感職位，他於記者冊中留白的做法實屬非常嚴重。原告不但沒有向下屬樹立良好榜樣，亦沒有履行警員基本責任，原告重覆違反紀律，反映其工作馬虎及不專業，故此同意紀律聆訊的判決，沒信心原告能成為可依靠的警長，故駁回原告司法覆核申請，並頒令原告須支付訟費。



記者：林育慧