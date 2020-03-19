【英國疫情】英國留學生大逃亡　有英國監護人公司鼓勵學生回港

▲ 英國疫情影響留學生大逃亡，有升學顧問中心批評當地監護人公司趕學生回港。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，日前更肆虐歐洲，英國目前確診個案增加至2600宗。英國政府在3月18日宣布，決定在20日起全面停課，直至另行通知。疫情掀起留學生逃亡潮，留學生紛紛撲機票回港。升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘表示，從剛過去的周末起，開始協助不少家長安排子女回港，他透露當地的監護人公司發電郵鼓勵學生離開英國，令家長不知所措。

英國停課GCSE及A-Level公開考試取消，即睇：http://bit.ly/2IWH2ai

根據英國政府規定，18歲以下的學生，必須有合法英國居民擔任監護人。而根據英國及愛爾蘭法例，所有16歲以下，在英國接受多於12個星期教育的國際留學生，均要由一位合法英國居民作為監護人，不少寄宿學校更要求18歲以下均須擁有一位監護人。所以，英國設有不少監護人公司，幫助學生物色監護人或寄宿家庭。

監護人公司鼓勵留學生離開英國

陳思銘向TOPick透露，近日收到不少學生及家長求助，指有監護人公司發電郵鼓勵學生離開英國，但陳思銘批評該做法，

有家長寧願一動不如一靜，不想孩子回香港，他們覺得搭飛機更加危險。

他指出，監護人公司有權利增加收費，或為學生尋找遠離市區的寄宿家庭，「但不建議監護人公司鼓勵學生回港，或不為學生尋找寄宿家庭，他們有責任為學生尋找寄宿家庭。」

另外，在停課的情況下，寄宿學校停止開放，在英國的留學生除了寄宿家庭外，沒有其他選擇，而寄宿家庭每日收費約40英鎊（約360港幣）。

英鎊兌港元跌穿9算35年來最低，即睇：http://bit.ly/2IWPaYv

陳思銘：留在英國偏遠地區風險不大

而陳思銘表示，留學生留在英國偏遠地區風險不大，但不少傳聞指英國將會在近日封國，而且不知封國至何時何日。

學生落地才知封關 行李遺留在法蘭克福機場

陳思銘收到家長求助，不少留學生及家長連日來不停撲機票回港，但全球各國陸續封關而遇上麻煩。他指，

有留學生成功購買機票在德國法蘭克福機場轉機回港，但落地才知道那邊封關，不能出去拿行李。

最終，留學生先回來香港，但行李卻只能留在法蘭克福機場，「只能先回來再與法蘭克福機場聯絡。」

其他有關留學生大逃亡新聞，即睇：

【全球大流行】歐美留學生強制檢疫前 抵港機場入境排長龍

【飛機防疫裝備】歐洲疫情升溫留學生急回港 醫生解構防疫裝備：防水衣物有阻隔作用

記者：梁節儀