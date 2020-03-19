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【熟女愛漫遊】新戲試盡逾30個造型 　衛詩雅學懂快速換衫

娛樂 16:31 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

衛詩雅主演的《熟女愛漫遊》全片日本東京取景。

由衛詩雅、唐禹哲等主演的愛情小品《熟女愛漫遊》全片於日本東京取景，戲中衛詩雅飾演的「陶莎莎」為天真率直的女生，導演跟服裝組特別為她度身訂造了超過30個造型。

Michelle開拍前試造型，笑言去到現場以為去了時裝店，因為劇組準備了50套衫，大部份走可愛路線，是色彩繽紛的服飾，她說：「每試一套衫都覺得自己後生哂，變返22歲嘅年紀，其中有幾個造型我好鐘意，劇組拍完戲仲特登送俾我留念！」

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衛詩雅於戲中有逾30個造型。

不過因為太多造型的關係，拍攝初期令到Michelle好混亂，忘記自己拍到那場戲，要花時間回想劇情及情緒。

另外拍攝時轉好多場景，很多時候Michelle要在街上換衫，她說：「甚至試過一日要換3至4個造型，但亦都因為這樣，令我練成極速換衫又不會整花個妝的技術。由於場景跟造型好靚，導演同監製特別整了本寫真集送給我，真是一份窩心又有獨一無二嘅禮物！」

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衛詩雅於戲裡一試穿和服的感覺。

另外片有一場戲講述陶莎莎相約了日本朋友參加廟會，為了配合劇情，Michelle跟男主角唐禹哲都要穿上傳統和服，雖然首次穿和服感覺有趣，但Michelle為貪靚要捱餓。

「我原本打算拍完先食飯，等上鏡可以靚一點，怎知我足足著了一個鐘，套和服連頭飾有成7至8磅重，還要是超緊身，想大力呼吸都好難，所以我最後要等拍完成場戲先可以再吃飯。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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