【陪著你走】盧冠廷靠毅力克服閱讀障礙　環保達人教防疫要緊記一事

▲ 盧冠廷新歌《果子》重唱30多年前舊作。（圖片：環球）

曾創作經典作《陪著你走》的歌手盧冠廷，近日新歌《果子》就是重譯近40年前的首支作曲作品，舊酒換上新瓶，熱愛環保的盧冠廷盼，在近日疫情肆虐下，重新提醒人們大自然之美。

現年69歲的盧冠廷，曾創作無數廣東樂壇經典金曲如《最愛是誰》、周星馳《西遊記》電影主題曲《一生所愛》等，而當中《陪著你走》近年常為TVB劇集及歌手重唱，再度成流行金曲。

近日盧冠廷把在1982年原寫給葉振棠的《果子》重唱，選擇翻唱此曲，因其有特別意義，這是盧冠廷年輕時，由美國回流香港發展後，第一首寫給別人而面世的歌曲。

▲ 《果子》歌詞盼人們珍惜大自然。（影片截圖）

從大自然中重拾自信

雖事隔38年，不過盧冠廷覺得林振強的歌詞，今日重看亦有意義。「歌曲講人的成長有兩個選擇，一是名利，二是滿足感。如選擇做音樂就是求滿足感，當你全心去做一件事，名利就可能是有機會得到的結果，只要盡了力，便已做到上天賦予的天份。」

盧冠廷希望透過《果子》編曲營造大自然感覺，因他演繹時亦勾起許多童年往事。「我小時候最愛通山走，因我自小有閱讀障礙，在校內同學不理我，老師也沒空照顧我，故自信心是零，幸而還有大自然，我喜歡上山跟貓玩，去捉蟋蟀，從玩樂中讓我有滿足感，也就增加了自信，故我是更懷念童年如何找回自信心的過程。」

▲ 盧冠廷患有閱讀障礙。（圖片：環球）

盧冠廷在正常的學習模式常跟不上進度，但大自然成為他信心的來源。他憶述：「小時候在石澳望見對面海小島有人打魚，不知如何前去，就拋個籃球下水，抱著籃球便游過去，竟然真的讓我去到！」

他稱自己往往是在錯誤中學習。「別人學滑雪，都是由山腳較平坦地方由基本起步，我第一次就叫朋友帶我到最高點，別人用半小時就可滑下山，我卻連滾帶跌用了五小時，但之後我便懂得滑雪。」

盧冠廷選擇了音樂，正是可從創作過程得到滿足和自信。雖然他不能讀到完整樂譜，但透過電腦程式的幫助，可以創造出非常複雜的曲子。「柴可夫斯基講過，創作一要天行空，其次要有技巧知識，即樂理、和弘等，你識得愈多，空間就愈大，愈能創意無限。」

▲ 《陪著你走》成為跨年代金曲。

用6年時間克服閱讀障礙

盧冠廷指曾用了6年時間、每日8小時去閱讀所有關於音樂的書籍。「過程如盲人摸象，最後我發明了一套自己可以理解的音樂系統，用來解決所有和弦的問題，這成為我的生存之道，也能成為社會上所需要的技能。」

曾患化學敏感的盧冠廷，同時也是一位環保達人，經營的綠色生活店出售有機食物和產品。在近日香港疫情肆虐下，他亦比平時加倍注意衛生：「凡是用手觸碰的錄音器材，即使未有疫情下，凡是用手觸的都要經常清毒，現在更加不能鬆懈。」

戴口罩勤洗手已成大家每天日常，盧冠廷卻特別提醒別忽略一個生活細節。「可能全球都沒有人察覺，其實皮帶也是高污染物件，因我們多數如廁後，總是先扣皮帶才去洗手，可以想像是充滿細菌，所以切記要多加清毒。」

記者：區家歷