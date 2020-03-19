【新冠肺炎】滿貫集團向耆康會送出5萬個口罩　將轉贈長者

▲ 滿貫集團捐贈5萬個口罩予耆康會。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，口罩一度供應緊張，有機構捐贈5萬個口罩予耆康會，向長者致意，耆康會指會利用該批口罩分發給旗下長者、照顧者及長者中心前線照顧員。

滿貫集團於今（19日）捐贈5萬個口罩予耆康會。該集團銷售及市場總監陳志強表示，關注疫情對市民的影響，知道有不少市民因口罩不足而錯誤使用口罩，尤其長者，故有意捐贈口罩予耆康會，再由該會轉贈予長者。

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耆康會服務總監麥佩玲表示，疫情持續數月，本港口罩一度供應不足，不少長者因捨不得使用僅存的口罩，故有重覆使用及「蒸口罩」的情況，令他們感到憂心。麥十分感激滿貫集團贈予該批口罩，體諒長者的需要。

對於該批口罩，麥佩玲指該會旗下約有13500名長者，會利用該批口罩分發給旗下長者、照顧者及長者中心前線照顧員，包括3萬個口罩予長者與其照顧者，及1.5萬個予該會長者中心的前線照顧人員；她稱會盡快派發，同時教導長者如何使用不同防疫用品。

記者：洪芷晴