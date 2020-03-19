【新冠肺炎】加強化驗室監察計劃擴展至海外返港接受檢疫人士　

▲ 衞生署衞生防護中心進一步擴展「加強化驗室監察計劃」至海外返港接受檢疫人士。（曾耀輝攝）

衞生署衞生防護中心宣佈，今日（19日）起進一步擴展「加強化驗室監察計劃」，將免費新冠肺炎病毒檢測服務，涵蓋至《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）下需接受檢疫但無出現病徵的人士，以及早識別患者及減低社區傳播的風險。



署方指，衞生防護中心的公共衞生化驗服務處每周可為相關人士提供5,000個樣本檢測服務，而參考了目前各地的臨床及研究數據，認同長者受感染後病情一般較為嚴重或有較大機會引起併發症，潛在風險較高，因此現階段的對象會為65歲或以上的受檢疫人士或於檢疫居所中須與65歲或以上長者同住的受檢疫人士。

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衞生署稱，由今日下午起，署方人員將於為有關抵港人士提供樣本瓶，他們須在指定收集日期早上依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本，並透過家人或朋友將樣本於收集當日下午1時前交回衞生署轄下13間指定胸肺科或皮膚科診所。若檢測結果呈陽性反應，衞生防護中心會通知有關人士，並盡快安排其入住公立醫院接受治療；一般而言，若於交回樣本後的3個工作天內未有接獲通知，即表示其樣本對檢測呈陰性反應，有關人士須繼續接受強制檢疫至檢疫期結束。

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記者：陳曉瑩