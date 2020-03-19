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【新冠肺炎】科大團隊創地理圍欄技術　助政府實施強制檢疫

社會 16:53 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

政府採用科大的研究技術，作為執行強制家居檢疫措施的工具之一。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府對海外返港人士，實施強制家居檢疫措施；科大研究團隊研發新型地理圍欄技術，提供更省時便捷的智能核心解決方案。

科大認為，接受強制檢疫人士需透過即時通訊程式，定期向政府人員分享實時位置，或接聽當局的突擊來電。這安排不但令政府花費大量資源進行監控，亦為接受檢疫人士帶來不便。

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科大計算機科學及工程學系兼創業中心主任陳雙幸領導的團隊，開發了自動化地理圍欄技術「Signature Home」。科大將有關技術的特許使用權，授予初創公司「隨賞科技」，並透過該公司開發一個新手機應用程式「居安抗疫」。程式自上周（14日）起獲公眾應用，以一個更節省資源及便捷的方式監控家庭檢疫。配合藍牙連接的電子手環，程式會準確檢測受檢疫人士有否遵守檢疫令，並會於有關人士違反檢疫令時通知有關當局。

地理圍欄技術「Signature Home」的主要原理，是透過收集於某地方（如家居）出現之不同種類的環境訊號，如Wi-Fi、藍牙、流動通訊網絡等，並將這些訊號群化成獨一無二、足以標籤該位置的「簽署認證」。如果監測當局收集到的訊號與這些「簽署認證」的訊號不同，即表示該受檢疫人士很可能已離開該特定位置。

「Signature Home」能適應不斷變化的家居環境，從而實現準確的家居檢疫監控。陳雙幸稱，感謝大學就研究及有關Signature Home技術，於特許使用權方面的支持。

隨賞科技行政總裁兼科大舊生陳智銓表示，很榮幸能與陳雙幸和科大合作，透過地理圍欄技術，相信手機應用程式能更有效保障公共衞生，很高興香港政府採用其解決方案，讓他們能夠以最有意義的方式回饋社會。

責任編輯：吳卓峰

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