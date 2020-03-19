【新冠肺炎】政府外判承辦商稱資金鏈斷裂　盼政府支付拖欠費用及預支月費

▲ 民建聯聯同物管及清潔承辦商召開記者會，指業界資金鏈斷裂，希望政府支付拖欠費用及預支月費。（民建聯提供圖片）

新冠肺炎疫情影響下，政府部門屬下外判服務承辦商面臨嚴重困難，更處於資金鏈斷裂的營運風險。民建聯今日（19日）聯同行業代表召開記者會，促請政府向承辦商支付拖欠費用及預支月費等，以解燃眉之急。

香港服務同盟召集人甄韋喬表示，現時整個外判服務的找數時間十分漫長，需要50日至60日已嚴重影響業界營運，希望政府可以加快各項批核程序。

甄韋喬指，全港現時有6萬6千名政府外判合約的前線清潔工人，儘管政府早前宣布將懲教署生產的70萬個口罩分配給這些前線清潔工人使用，但是近日卻告知業界口罩分發只安排到4月中旬，並要求各承辦商自行採購並保證口罩，令業界感到極為震驚。此外，政府外判清潔服務合約每個月約2億元，但因現時找數時間拖到幾個月，令業界面臨資金鏈斷裂的危機，他希望政府能夠主動與業界對話推出方案，支援業界。

▲ 香港服務同盟召集人甄韋喬促請政府，盡快向清潔工人發放1000元津貼。（資料圖片）

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負責全港近九成的公屋管理的香港物業服務公司協會主席潘建良指，根據合約，物業管理公司需先向員工支薪，在7日內給員工出糧，然後再向政府申領營運費，51日內政府需要找數，但政府員工因應疫情在家工作，政府找數越拖越遲，甚至曾拖足4個月不找數，加上銀行收緊信貸，業界週轉十分困難，已經面臨倒閉危機，希望政府可以支援業界渡過難關。

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民建聯立法會議員葛珮帆批評，政府突然通知4月中停止供應前線清潔工口罩，而外判服務承辦商卻未必能採購到足夠口罩，政府必須解決問題，並應一視同仁向保安從業人員提供口罩。至於政府拖數問題，她批評政府內部協調工作沒有做好，且資訊混亂，不能用居家辦公為理由拖數，要求政府盡快找數，勿影響業界前線的抗疫工作。

▲ 香港物業服務公司協會主席潘建良希望，政府一視同仁，向前線保安員發放口罩。（資料圖片）

民建聯立法會議員柯創盛則指，政府現時面臨「一署多策」的問題，質疑為何工程可以預支，外判清潔、保安服務就要先墊後支。

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他們建議，政府盡快向這些物業管理、清潔及保安外判服務承辦商支付拖欠的費用，並向承辦商預先支付部分月費；盡快公布「物業管理業界抗疫支援計劃」下向前線物管員工發放每人1000元「抗疫辛勞津貼」的申請程序和細節；及履行承諾繼續向清潔工每月發放70萬個口罩的安排，並把對象涵蓋同樣在抗疫前線的保安員。

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責任編輯：徐紹軒