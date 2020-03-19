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【新冠肺炎】中環蘭桂坊恐出現傳播鏈　兩名29歲男患者曾在蘭桂坊健身

社會 17:05 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

有兩名確診患者曾經到中環健身。

本港新冠肺炎疫情未止，今日新增16宗確診個案，患者介乎19歲至51歲，大部分均有外遊史，包括曾訪加拿大、西班牙、英國、美國、德國及瑞士，亦有患者居意大利，其中衞生防護中心正追查中環蘭桂坊是否出現傳播鏈。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，第195宗確診29歲男患者，以及第199宗29歲男子均曾於發病前2、3日到蘭桂坊PURE Fitness健身，另有2宗昨日確診個案，均曾訪蘭桂坊與友人聚會，中心會追查蘭桂坊會否有傳播鏈。

張竹君提及，第195宗確診的29歲男子於3月17日開始出現發燒、疲倦症狀，2月底曾到北海道旅遊，距發病已逾潛伏期；而患者發病前2、3日，多次到訪蘭桂坊PURE Fitness健身。同樣第199宗確診的29歲男子，於3月16日出現發燒、咳嗽症狀，3月6至9日曾訪新加坡，惟新加坡並非疫情嚴重地方，患者亦曾訪蘭桂坊PURE Fitness健身。

張竹君表示，昨日確診的第182宗50歲女子及第192宗46歲女子均分別於放工時，曾於「差不多時間」到蘭桂坊與朋友聚會，中心將會追查蘭桂坊或餐廳會否有傳播鏈。

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責任編輯：陳正怡

衞生防護中心 疫情 傳染病 新冠肺炎 武漢肺炎

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