【救救動物】疑似內地大叔生滾狗肉　狗狗被滾水淋痛苦哀嗚慘不忍睹

▲ 據網傳片段顯示，一名疑似內地漢不斷以熱水倒向鍋中的狗隻，企圖作生滾狗肉。

內地部分地方素有吃狗肉的陋習，有網民近日在facebook群組「香港突發事故報料區」分享一段短片，片中顯示一名疑似內地大叔不斷以熱水倒向鍋中的狗隻上，企圖作生滾狗肉，行徑令人髮指。

片段雖然未有顯示拍攝的時間及地點，但根據片中現場牆上的一副中文揮春估計，片段中的地點應該位於內地。從片中可見，一隻裝有半滿熱水的大鍋內竟有一隻狗狗哀鳴不已，而一名男子則不斷以鍋鏟把熱水倒向狗狗身上。

期間狗狗一度嘗試掙扎反身，但隨即被男子捉實，防止牠逃跑，過程中狗狗不斷慘叫，最終活生生被煮熟，男子行為極之兇殘。

事實上，內地部份地方仍然流傳吃狗肉的陋習，當中廣西玉林於每年夏至舉行的「玉林荔枝狗肉節」，更經常被全球多個保護動物團體組織抨撃，要求取消。

據國際人道協會（Humane Society International）數據顯示，在2010年的玉林狗肉節已經有約1.5萬隻狗被宰殺。事實上，狗肉買賣除了涉及動物福利問題，亦涉及食物安全問題。

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責任編輯：熊詠思