【平買手袋】英鎊跌穿9算創30年新低 網購平台推限時優惠85折買品牌袋
新冠肺炎疫情肆虐全球，引起市場恐慌，英鎊插至1985年以來最低，跌穿9算。加上多個網購網站近日推出限時優惠，因疫情足不出戶的大家，可以趁這個時候選用英鎊網購！Facebook專頁「IBuyClub.com 網購情報站」為大家搜羅最抵的英國網購攻略：
NET-A-PORTER
Net-A-Porter主打英國時尚奢侈品，可以買到名牌服裝、手袋及護膚品等等，最近就推出精選正價貨品額外85折優惠。網頁的英國版以英鎊為主，只要選取標示有15% off的商品，於付款時填寫香港地址，就可同時退稅並享有85折優惠。只要在網站購買超過£200，即可享有全球免運費。
SEE BY CHLOÉ
- 原價：£375.00（約$3,363）
- 特價：£318.75（約$2,858）
- 原價：£395.00（約$3,542）
- 特價：£335.75（約$3,010）
優惠日期：3月16至27日
購買網址請【按此】
Matchesfashion
Matchesfashion同樣是英國著名的奢侈品零售平台。想享用優惠，要記得選用香港版的網頁時以英鎊付款。首次購物的朋友只要輸入優惠碼「NEW15」得到85折優惠，就連Gucci、Loewe、Saint Laurent等牌子都可享用。優惠只限第一次購買，而且僅適用於「原價商品」。
GUCCI
- 原價：£1351.00（約$12,045）
- 特價：£1153.45（約$10,302）
GUCCI
- 原價：£1,570（約$14,079）
- 特價：£1,334.5（約$11,967）
購買網址請【按此】
24S
使用香港頁面，選擇英鎊，最近使用「SPRING15」優惠碼有85折，而且網站上還正在進行spring sale。只要買夠£300就全球免運費，而且能夠免費退貨。要留意部分品牌（如CELINE）未能使用該優惠碼。
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英國Amazon
想問平民一點的牌子，可以選用Amazon。購買Amazon自營貨品，直寄香港還可以退稅，記得選用英鎊付款！
購買網址請【按此】
除了以上的網站，不少網購平台如Lookfantastic、Beauty Expert、HQhair、Mankind、Coggles、Allsole、Mybag及The Hut均可以選用英鎊付款，大家留在家抗疫時，不妨到以上網站尋尋寶！
要留意，最近由於最近物流訂單急升，送貨服務可能會受到影響。Amazon早前已公布，美國、英國及其他歐洲倉庫將暫停收取和運送「非必要」商品，以以騰出空間存放醫療用品，如果想買衫及化妝品等等，可能要多點耐性！
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責任編輯：陳珈希