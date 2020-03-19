【新冠肺炎】醫管局：暫未有意啟動使用各區指定診所

▲ (陳靜儀攝)

本港新冠肺炎疫情持續，今日單日新增16宗確診個案。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，過去24小時，醫管局向衞生署其呈報262宗懷疑個案，連同之前確診留醫的病人則共有377位仍然在接受隔離治療。

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今日再多3名患者出院，包括第76宗、84宗及103宗，累計至今已有97位確診痛人及一位疑似個案病人出院；現時仍留醫的91名患者中，第119宗個案仍然危殆；早前3位在日本確診新冠肺炎的病人，現時分別在屯門醫院、瑪麗醫院及威爾斯親王醫院留醫，3人情況穩定。

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醫管局隔離病床已用954張，使用率達45.7%，隔離病房亦已用507間，使用率達72%。庾慧玲稱，昨日至今在機場共45位抵港人士申報身體不適，另有25人在檢疫其間報稱身體不適，全部人均被送到分別14間公立醫院接受治療。

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她又指，由於近日的確診及疑似個案急增，考慮到現時隔離病房使用率已近飽和，料將有大批市民從外地返港，已向政府及衞生署相討是否可利用北大嶼山醫院及亞洲博覽館作分流，詳情仍在探討當中；而局方將繼續每日加強檢測結果，如病人結果呈陰性即可出院，騰空病床予有需要人士，醫管局將持續檢視相關情況。

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被問到就著本港現時的疫情問題，會否在各區開設指定診所，庾慧玲表示，早前已預先計畫有指定診所，留意到疫情是有上升，但未有意啟動使用指定診所，強調至今仍在使用圍堵政策阻止病毒傳播，會按需要向政府及衞生署相討。

責任編輯：郭詩詩