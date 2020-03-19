  • 21°C
香港時間 : 2020319日 (週四) 22:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

被黨友爆子女從外地返港　梁美芬：兒子沒有外出、沒有回家

政治 18:42 2020/03/19

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

梁美芬被黨友大爆兒子剛從海外返港，她稱兒子一切安好，正接受自我隔離。（資料圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，港府已於今晨0時實施，所有海外入境人士要接受強制家居檢疫14天，不少留學生趕及措施生效前返港。經民聯林健鋒表示，該黨有兩名立法會議員劉業強和梁美芬的子女，剛在海外返港而需要隔離。梁美芬於網上稱，兒子回港後未與他見面，而兒子一切安好。

林健鋒今早在立法會稱，留意到不少於強制措施實施前返港人士，返港後「通街走」，認為做法危險，因為措施實施前抵港不代表安全，呼籲所有近期由外地返港的人士，都應該要留在家中隔離。

他之後更大爆，黨友劉業強和梁美芬的子女剛由外地返港，他們都會隔離14天，強調接受隔離重要，勿因外地人士返港輸入個案，令到本地疫情惡化。

梁美芬則在傍晚代兒子「報平安」，於社交網站上交代，兒子於前日（17日）從外國返港，抵港後立即到其他地方作自我隔離，期間沒有外出，亦沒有回家，她每天以電話與兒子溝通，未有見面，強調兒子一切安好，感謝大家關心。

（資料圖片）

另外，劉業強3名分別就讀大學及高中的子女，於強制檢疫措施生效前從英國返港，但為公共衞生及安全起見，全家都會接受自我隔離，並於下月2日才「出關」。

撰文 : 傅流螢

相關文章

周四抵港須強制家居檢疫　蘇錦樑成功「抵壘」無挨貴機票
21:19 2020/03/17
周四抵港須強制家居檢疫　蘇錦樑成功「抵壘」無挨貴機票
【新冠肺炎】大批留學生寧撲貴機票返港　林鄭兩名兒子身在何方？
21:38 2020/03/18
【新冠肺炎】大批留學生寧撲貴機票返港　林鄭兩名兒子身在何方？
因急事往珠海一趟　葉劉淑儀須隔離14天
19:24 2020/03/18
因急事往珠海一趟　葉劉淑儀須隔離14天
麥業成家屬確診需隔離　鄺俊宇因太忙避過一劫？
20:00 2020/03/18
麥業成家屬確診需隔離　鄺俊宇因太忙避過一劫？
梁美芬 劉業強 經民聯 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】本港新增14宗確診創單日紀錄 27歲男子倫敦返港出席婚宴部分賓客被追蹤　
16:57 2020/03/18
【新冠肺炎】本港新增14宗確診創單日紀錄 27歲男子倫敦返港出席婚宴部分賓客被追蹤　
【換新女友】鄧兆尊嘆緣份擋不了　再結新歡享齊人之福不打算結婚
今日 10:18
【換新女友】鄧兆尊嘆緣份擋不了　再結新歡享齊人之福不打算結婚
【吐口水播毒】筲箕灣大媽無戴口罩被店員請出門口等　離開時向麵包店蛋糕櫃吐口水
今日 12:17
【吐口水播毒】筲箕灣大媽無戴口罩被店員請出門口等　離開時向麵包店蛋糕櫃吐口水