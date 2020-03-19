被黨友爆子女從外地返港　梁美芬：兒子沒有外出、沒有回家

▲ 梁美芬被黨友大爆兒子剛從海外返港，她稱兒子一切安好，正接受自我隔離。（資料圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，港府已於今晨0時實施，所有海外入境人士要接受強制家居檢疫14天，不少留學生趕及措施生效前返港。經民聯林健鋒表示，該黨有兩名立法會議員劉業強和梁美芬的子女，剛在海外返港而需要隔離。梁美芬於網上稱，兒子回港後未與他見面，而兒子一切安好。

林健鋒今早在立法會稱，留意到不少於強制措施實施前返港人士，返港後「通街走」，認為做法危險，因為措施實施前抵港不代表安全，呼籲所有近期由外地返港的人士，都應該要留在家中隔離。

他之後更大爆，黨友劉業強和梁美芬的子女剛由外地返港，他們都會隔離14天，強調接受隔離重要，勿因外地人士返港輸入個案，令到本地疫情惡化。

梁美芬則在傍晚代兒子「報平安」，於社交網站上交代，兒子於前日（17日）從外國返港，抵港後立即到其他地方作自我隔離，期間沒有外出，亦沒有回家，她每天以電話與兒子溝通，未有見面，強調兒子一切安好，感謝大家關心。

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另外，劉業強3名分別就讀大學及高中的子女，於強制檢疫措施生效前從英國返港，但為公共衞生及安全起見，全家都會接受自我隔離，並於下月2日才「出關」。