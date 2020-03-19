  • 20°C
香港時間 : 2020319日 (四) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【法證先鋒IV】康華家中只剩一個口罩　以舊衣製自製布口罩應急

娛樂 17:46 2020/03/19

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

家中只剩一個口罩存貨，康華以舊衣製布口罩應急。

康華最近在《法證先鋒IV》中的亮眼表現吸引觀眾討論，康華今日在其Instagram透露，家中只剩下一個口罩，唯有以舊衣製作布口罩，僅20分鐘便完成，不少網民留言詢問有關口罩詳情。

現年48歲的康華，近日在熱播劇集《法證先鋒IV》中飾演精神錯亂的Elaine，介入好姊妹陳煒與鄭子誠的感情，演技出色受觀眾力讚。

康華家中只剩下這個口罩。（instagram圖片）

【法證先鋒IV】由喜悅到失落垂淚演技有層次　康華：《法證IV》後不再接演小三角色

昨晚（18日）康華更新她的個人IG，而且更素顏上陣，以一身家居造型製作布口罩。

原來因為康華家中只剩下最後一個口罩存貨，她只好嘗試利用舊衣循環再用，製作布口罩。

一針一線都由康華親手縫製。（instagram圖片）

康華以舊背心親自以針線縫製，僅花費20分鐘便完成了一個製品，自製口罩看起來亦似模似樣。康華更表示會繼續製作，用來送給家人。她還很有心地問網友：「你們要嗎？」

【法證先鋒IV】Monique翻撻前度出軌上床　高Sir一個理由零猶豫斬纜分手

製作出來的布口罩確實似模似樣。（instagram圖片）

不少網民留意表示想要，亦有人問康華布口罩的製作步驟。不過布口罩未能有效阻隔病毒感染，相信康華要多花心思和時間去撲醫療用口罩才能出門了。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【英國疫情】張堅庭緊召女兒從英國回港　女兒拍片體會華人受歧視：的確好難受【有片】
15:45 2020/03/18
【英國疫情】張堅庭緊召女兒從英國回港　女兒拍片體會華人受歧視：的確好難受【有片】
【法證先鋒IV】粗豪反派王林敬剛首演醫生　感激太太陪伴捱過事業低潮【有片】
今日 12:25
【法證先鋒IV】粗豪反派王林敬剛首演醫生　感激太太陪伴捱過事業低潮【有片】
【幸福人妻】譚凱琪疫情下低調完婚　Zoie戴5對龍鳳鈪甜蜜出嫁
今日 14:39
【幸福人妻】譚凱琪疫情下低調完婚　Zoie戴5對龍鳳鈪甜蜜出嫁
康華 法證先鋒 電視劇 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 演員 娛樂行業 DIY手作 口罩

最高瀏覽

【新冠肺炎】本港新增14宗確診創單日紀錄 27歲男子倫敦返港出席婚宴部分賓客被追蹤　
16:57 2020/03/18
【新冠肺炎】本港新增14宗確診創單日紀錄 27歲男子倫敦返港出席婚宴部分賓客被追蹤　
【新冠肺炎】美國32歲華裔醫護開會後確診肺功能跌50%　警告：病毒比想像中危險
13:28 2020/03/13
【新冠肺炎】美國32歲華裔醫護開會後確診肺功能跌50%　警告：病毒比想像中危險
【換新女友】鄧兆尊嘆緣份擋不了　再結新歡享齊人之福不打算結婚
今日 10:18
【換新女友】鄧兆尊嘆緣份擋不了　再結新歡享齊人之福不打算結婚