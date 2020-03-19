【法證先鋒IV】康華家中只剩一個口罩　以舊衣製自製布口罩應急

▲ 家中只剩一個口罩存貨，康華以舊衣製布口罩應急。

康華最近在《法證先鋒IV》中的亮眼表現吸引觀眾討論，康華今日在其Instagram透露，家中只剩下一個口罩，唯有以舊衣製作布口罩，僅20分鐘便完成，不少網民留言詢問有關口罩詳情。

現年48歲的康華，近日在熱播劇集《法證先鋒IV》中飾演精神錯亂的Elaine，介入好姊妹陳煒與鄭子誠的感情，演技出色受觀眾力讚。

▲ 康華家中只剩下這個口罩。（instagram圖片）

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昨晚（18日）康華更新她的個人IG，而且更素顏上陣，以一身家居造型製作布口罩。

原來因為康華家中只剩下最後一個口罩存貨，她只好嘗試利用舊衣循環再用，製作布口罩。

▲ 一針一線都由康華親手縫製。（instagram圖片）

康華以舊背心親自以針線縫製，僅花費20分鐘便完成了一個製品，自製口罩看起來亦似模似樣。康華更表示會繼續製作，用來送給家人。她還很有心地問網友：「你們要嗎？」

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▲ 製作出來的布口罩確實似模似樣。（instagram圖片）

不少網民留意表示想要，亦有人問康華布口罩的製作步驟。不過布口罩未能有效阻隔病毒感染，相信康華要多花心思和時間去撲醫療用口罩才能出門了。