【新冠肺炎】外傭合約有效期延長至7月31日　勞工處籲僱主提醒新抵港外傭遵守檢疫令

▲ 勞工處宣布，再次延長外傭合約期限的彈性安排，僱主可在6月30日前申請，將合約延長至7月31日。（資料圖片）

新冠肺炎疫情影響外傭來港工作，勞工處今日（19日）宣布，延長外籍家庭傭工合約有效期限的彈性安排，將延長至7月31日。

政府發言人指，因應新冠肺炎疫情的最新發展，勞工處處長現已進一步原則上同意，讓所有在6月30日或以前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，延長合約最多至7月31日。有需要的僱主及外傭可在6月30日或之前遞交申請，延長合約有效期限及外傭逗留期限。收到申請後，入境處會按既定程序及政策處理。

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政府於早前於2月4日宣布實施彈性安排，讓所有在3月31日或以前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，延長合約最多至今年5月31日。政府發言人表示，如僱主已根據早前宣布的彈性安排延長與現任外傭的合約，在僱主與外傭雙方同意的情況下，僱主仍可向入境處提交申請，進一步延長合約有效期限及外傭逗留期限最長至7月31日。

另外，因應海外來港人士檢疫令生效，勞工處呼籲外傭僱主及職業介紹所協助提醒外傭須遵守家居強制檢疫的規定，又提醒僱主須遵守僱傭合約下的責任，包括須負責外傭的住宿費用及為外傭提供膳食津貼，不能強迫外傭在僱主居所以外的地方工作。

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責任編輯：徐紹軒