  • 21°C
香港時間 : 2020319日 (週四) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】外傭合約有效期延長至7月31日　勞工處籲僱主提醒新抵港外傭遵守檢疫令

社會 17:19 2020/03/19

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

勞工處宣布，再次延長外傭合約期限的彈性安排，僱主可在6月30日前申請，將合約延長至7月31日。（資料圖片）

新冠肺炎疫情影響外傭來港工作，勞工處今日（19日）宣布，延長外籍家庭傭工合約有效期限的彈性安排，將延長至7月31日。

政府發言人指，因應新冠肺炎疫情的最新發展，勞工處處長現已進一步原則上同意，讓所有在6月30日或以前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，延長合約最多至7月31日。有需要的僱主及外傭可在6月30日或之前遞交申請，延長合約有效期限及外傭逗留期限。收到申請後，入境處會按既定程序及政策處理。

【家居檢疫錦囊】如何才算有效的家居隔離？　專家教家居檢疫注意事項
　　 
政府於早前於2月4日宣布實施彈性安排，讓所有在3月31日或以前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，延長合約最多至今年5月31日。政府發言人表示，如僱主已根據早前宣布的彈性安排延長與現任外傭的合約，在僱主與外傭雙方同意的情況下，僱主仍可向入境處提交申請，進一步延長合約有效期限及外傭逗留期限最長至7月31日。

另外，因應海外來港人士檢疫令生效，勞工處呼籲外傭僱主及職業介紹所協助提醒外傭須遵守家居強制檢疫的規定，又提醒僱主須遵守僱傭合約下的責任，包括須負責外傭的住宿費用及為外傭提供膳食津貼，不能強迫外傭在僱主居所以外的地方工作。

【防疫電子書】防疫+消毒用品+口罩冷知識　免費下載TOPick《10個必讀抗疫冷知識》電子書

【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

責任編輯：徐紹軒

疫情 外傭 入境處 勞工處 僱傭合約 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】本港新增14宗確診創單日紀錄 27歲男子倫敦返港出席婚宴部分賓客被追蹤　
16:57 2020/03/18
【新冠肺炎】本港新增14宗確診創單日紀錄 27歲男子倫敦返港出席婚宴部分賓客被追蹤　
【新冠肺炎】美國32歲華裔醫護開會後確診肺功能跌50%　警告：病毒比想像中危險
13:28 2020/03/13
【新冠肺炎】美國32歲華裔醫護開會後確診肺功能跌50%　警告：病毒比想像中危險
【重用口罩】首爾奸商重新包裝65萬個KF94棄置口罩出售　流入市面涉11.55億韓圜
17:53 2020/03/18
【重用口罩】首爾奸商重新包裝65萬個KF94棄置口罩出售　流入市面涉11.55億韓圜