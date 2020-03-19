【新冠肺炎】駿洋邨再400單位作檢疫中心　八鄉少年警訊中心會提供多88個單位

▲ 徐德義表示，短期內會於駿洋邨開設多一幢，提供400個檢疫單位。（陳靜儀攝）

新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，香港特區政府今（19日）起實施，所有海外抵港人士均必須接受家居強制檢疫。食物及衞生局副局長徐德義表示，截至今早9時，3個檢疫中心的使用率為44%，局方會一直留意使用率及準備更多單位，短期內會於駿洋邨開設多一幢，提供400個單位，而八鄉少年警訊中心經改裝後亦可以提供88個單位。

徐德義又指，食衞局亦正在鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心、少訊中心和竹篙灣政府土地，透過組裝合成建築方法增建合共至少1,000個單位，預計於3至7月份分階段完成及投入使用。

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食物及衞生局副局長徐德義表示，截至今早9時本港累計確診193宗，過去2周88宗個案，有81個是輸入個案、潛伏期有外遊紀錄或以上人士的緊密接觸者，88宗僅2宗屬非香港居民。他表示，香港正面對由外地輸入個案帶來的公共衞生風險，預期輸入個案比例會持續上升，截至今早9時全球錄得超過20萬宗，內地有8多萬宗，其他地區有12.6萬宗。

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徐德義又指，本港今日（19日）開始所有由外地抵港的人士，包括香港居民和非香港居民，須接受14天強制檢疫或醫學監察︳早前公布的抵港過去14日曾前往南韓大邸、伊朗、意大利3個地區，以及湖北省返港的香港居民須入住檢疫中心的安排不變；所有由湖北省以外的本港人士，返港後接受檢疫的措施亦不變。

他呼籲，新措施實施前的返港的市民，應盡量留在家中自我隔離，注重個人衞生，有不適應盡快求醫，保護自己和家人，而短暫留港人士應保持社交距離，如果有家人需接受家居檢疫，留意衞生署的指引。

記者：陳子謙