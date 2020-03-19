【新冠肺炎】比金融海嘯更嚴重　聯合國料疫情引全球失業危機

▲ 新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，各國都積極採取防疫措施阻止疫情散播，經濟因而受到影響。聯合國最近發表報告，料疫情將導致全球共2,500萬人失業，籲各國政府需迅速制定應對措施。

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，各國都積極採取防疫措施阻止疫情散播，經濟因而受到影響。聯合國最近發表報告，料疫情將導致全球共2,500萬人失業，籲各國政府需迅速制定應對措施。

日前，聯合國國際勞工組織（International Labor Organization，ILO）發表報告，指出新冠肺炎已在全球造成經濟危機，最嚴重會促使全球2,500萬人失業。報告指出，2008年的金融海嘯，全球失業人數增加2,200萬人，是次疫情導致的失業情況，可能會比金融海嘯時期更嚴重。

為遏止肺炎疫情擴散，不少國家都採取嚴格的防疫措施，要求市民留在家中，關閉零售店舖、餐廳食肆等，更有不少行業受到疫情影響被迫停工。防疫措施導致經濟放緩，勞工的收入亦大幅減少，據聯合國國際勞工組織的預計，未來全球勞動收入總體損失，預計在8,600億美元（逾6.7萬億港元）至3.4萬億美元（逾26萬億港元）之間，將增加全球的勞工貧困人口。

國際勞工組織秘書長Guy Ryder表示，現時新冠肺炎不僅是全球的健康危機，還成為勞動力市場和全球經濟危機。他呼籲，所有政府應該與當年應對金融危機一樣，對付是次疫情所帶來的挑戰。面對失業危機，各國政府可運用社會保障，為中小型企業減免稅金等方法，避免未來有大批失業人數增加。

責任編輯：李寶如