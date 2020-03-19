【慈善男神】盧宛茵缺口罩古仔親送到家門　憶《餐餐有宋家》往事大讚古天樂重情

▲ 古天樂親送口罩給盧宛茵，認真貼心。

古天樂不但是新一代娛樂大亨，更是娛圈中的慈善大亨！古天樂為人重情義之外，近十年古仔更積極行善，而新冠肺炎在港肆虐，早前不少老人家及弱勢社群也「一罩難求」，而古天樂以其名字命名的慈善基金會於全球各地努力搜購口罩，結果成功訂購130萬個。

而上月資深演員盧宛茵（Madam Lo）因為撲不到口罩，以致要不斷重用，Madam Lo向TOPick表示，曾獲古仔送口罩解困，大讚古仔重情又尊重長者。

上月中曾跟盧宛茵合作《卡拉屋企》的鄭敬基，於在IG稱得悉盧宛茵因用光所有合規格口罩，只靠一個棉布口罩夾一格廁紙外面包上保鮮紙返TVB，感心痛的他立即送Madam Lo新的口罩。

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▲ 盧宛茵讚古天樂重情義。(經濟日報圖片)

事後盧宛茵指不少朋友主動聯絡她，願意給她口罩，當中古天樂得知她缺口罩後，也即時慰問。

古天樂可說是圈中新一代慈善家，為人又重情義，盧宛茵接受TOPick訪問表示，當古天樂知道她不夠口罩用，即主動聯絡她。

盧宛茵說：「古仔看到新聞，找助手聯絡我看有何需要，但我說暫時不用，叫他不如把物資給更多有需要的長者。」

盧宛茵近日接受媒體訪問時，再次透露古天樂吩咐助手把口罩送到她家樓下，認真貼心，而助手更教她正確配戴的方法。因此盧宛茵大讚古天樂重情義及尊重長者，絕對是患難見真情。

盧宛茵大讚古天樂重情，1994年二人合作劇集《餐餐有宋家》，當時Madam Lo演古仔媽媽。

盧宛茵憶述：「當時已覺這後生仔很有心，拍攝休息時，他都會問『媽子，想要吃甚麼』，放工時又會載我回家或就近地鐵站，非常懂得尊重老人家。」

盧宛茵知道古天樂擔任演藝人協會會長，更笑道：「最好他多做幾屆會長啦。」

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▲ 古天樂跟盧宛茵合作兼認識多年。（取自微博）

事實，面對新冠肺炎疫情嚴重，不少老弱一輩也搶不到口罩，演藝人協會會長古天樂即時作出援助，而旗下的「古天樂慈善基金會」亦在全球各地搜購，最終成功訂購130萬個口罩。

▲ 古天樂為新一代娛圈慈善大亨。(經濟日報圖片)

其後古天樂即吩咐員工聯繫不同慈善及宗教團體，把口罩分發到各社區，特別幫忙殘疾人士及有特別需要學童之家庭。

另外據某媒體報導，古天樂關注拾荒者的需要，曾吩咐助手聯繫多間機構，雖然最終未能聯繫到一間專門服務拾荒者的機構，最後託朋友找到他們，可看出古天樂行善那份細心。

縱然近日疫情嚴重，令香港經濟也受挫，他仍堅持讓旗下酒樓的員工放有薪假期，可說是一位好老闆。

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