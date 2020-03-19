【停課不停學】靈活運用家中物品作學習素材　自創小遊戲培養孩子觀察力好奇心

▲ 家長可以陪伴小朋友停課不停學。（i-Stock圖片）

在肺炎疫情影響下，孩子停課留在家中，家長不免會擔心他們的學習進度或對生活規律轉變的適應，其實學習不局限於環境及時間，孩子在家也可以「不停學」！

在停課期間，孩子的日常生活規律出現轉變，或許會不適應，所以均衡的作息時間有助保持孩子的身心健康，建議家長以動靜交替的活動，讓孩子保持有規律的生活習慣。例如：安排孩子定時起床梳洗、進食早餐，然後進行簡單的運動，可參考孩子在學校常進行的音樂律動；接著與孩子閱讀圖書、繪畫或創作小手工；再一起準備早點或下午茶點。

雖然留在家中，但家長仍可靈活運用生活中常見的物品作為孩子的學習素材，例如：利用家中的傢俬物品和玩具，與孩子鬥快找出七種顏色的物品；誰在報紙雜誌上找出所有以「水」作部首的字，並自選製作一款糖水等透過這些小遊戲，培養孩子對事物的觀察力和好奇心、閱讀的認真度和耐性，讓孩子在家中也可寓學習於遊戲。

最近在電視或網絡上均有很多抗疫資訊，家長可與孩子藉此學習個人衛生和家居清潔的常識，例如正確的洗手和穿戴口罩的方法、咳嗽或打噴嚏時要掩口鼻和洗手、病菌會從眼睛和口鼻入侵身體、不要隨便觸摸眼睛和口鼻等衛生知識。同時，家長可與孩子一起清潔家居，例如清洗玩具、抹桌椅等，透過清洗和扭乾毛巾、揩抹物品等動作，可訓練孩子的小肌肉協調和建立自我照顧的能力。

除了學習預防病菌的知識，家長也可藉此培養孩子關愛他人的品德，例如家人準備出外時，主動互相提醒：「有沒有帶備口罩和酒精搓手液？」家人回來時，提醒家人要「洗手二十秒」或幫忙遞上毛巾抹手。此外，也可鼓勵孩子主動關懷長輩，例如致電非同住的祖父母，關心他們的健康，以上的小行動可培養孩子留意他人的需要及懂得向他人表達關懷。

這次疫情可能讓孩子和家長感到擔憂和不安，然而以另一角度去看，亦是孩子從真實生活中學習面對逆境和困難，以及如何保持正面和積極的生活態度的好機會。孩子雖然停課，但在家長的陪伴和支援下，在生活上仍然不停學習，相信這樣的經驗更為寶貴和深刻。

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撰文：救世軍教育服務部學前教育發展主任黃雅芝女士