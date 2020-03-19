【新冠肺炎】疫情影響養和醫院服務入住率跌15%　公院產婦剖腹收費獲3至4折優惠

▲ 養和醫院推出新冠病毒快速測試，試最快可於6至24小時內有結果。(車耀開攝)

新冠肺炎疫情下，私家醫院的營運亦受影響，養和醫療集團營運總監李維文透露，養和醫院2月的入住率較上年同期下跌15%，並透露養和已準備好為公立醫院接收產婦作剖腹生產，僅為現時醫院收費的3至4折，當中包括產前及產後檢查。根據其網頁顯示的收費，5日4夜的入住普通病房的分娩套式收費是28,800元，如果可獲3折優惠，即是大概是8,640元，但要注意有關收費未包括醫生手術費用，建議有需要的孕婦入住前要向醫院及醫生了解。

不過要注意有關收費是有限制的，養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂解釋，2月6日已和醫管局簽同意書，2月起可每月接受10至15個公院產婦入院進行剖腹生產，主要為較簡單個案，如沒有併發症或沒有胎盤前置問題，強調院方已準備好，但目前未有相關轉介安排，收費約現時收費3至4折。

▲ 養和醫院顯示剖腹分娩套式收費。

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另外，醫管局亦有意轉介癌症病人至養和作電療服務，收費為現價的7折，細節則仍在商討，而其他正在商討服務包括骨科，如骨折，及癌症，如腸癌或乳癌。

李維文透露，養和醫院2月入住率較上年同期下跌15%，而手術率大致穩定，部分人選擇推遲手術。陳煥堂亦透露，婦產科病人亦有輕微上升趨勢，因養和仍容許丈夫陪產服務。陳煥堂強調，不會減省人手及必需開支。

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疫情下，陳煥堂形容，「私家醫院角色是盡力治療其他非（確診）疫情的病人」，並已成立緊急應變小組，每日商討哪類病人能進入養和，及甚麼情況要呈報衞生署等，若符合衞生處所提供屬高危病人的準則，便會立即轉介至公立醫院，以保障院內醫護及病人安全。

李維文強調，不會拒絕其他有發燒或呼吸道症狀病人入院，而在沙士後，醫院已設立16間隔離病房，當中2間為最高規格隔離病房，隔離病房會用作為有發燒或呼吸道症狀病人作快速測試。

今年1月中院方已購入試劑作快速測試，2月5日有第一份檢測報告，取樣方法有2種，分別為鼻咽喉拭子及深喉唾液，視乎收取樣本時間，測試最快可於6至24小時內有結果，收費分別為3,000元及2,500元，但不包括320元的醫生費。

養和醫院臨床病理科及分子病理科主任馬紹鈞表示，現時每日最高容量可進行100個測試，平均每日會做60個測試，最高70個，現時供應料至5月仍足夠。而2月初至今有近500人接受測試，有一半人士有發燒症狀、3成人有旅遊史，部分人為取得旅遊健康證明。

另外，按衞生防護中心的呈報指引最後轉介31人到公立醫院，其中6人確診，當中4人在院內進行測試後確診，其餘2人經衞生署確診。醫護裝備方面，自10月起院方已開始準備醫護的防護物資，供應商亦承諾會維持供應至5月。

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記者：鄧凱文、胡靜嫻