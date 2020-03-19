袁國勇「中國陋習論」　惹湯家驊隔空狠批︰一世英名一朝喪

▲ 湯家驊於Facbook發文，形容袁國勇「一世英名一朝喪」。（資料圖片）

港大微生物學系講座教授袁國勇及同系名譽助理教授龍振邦昨日（18日）在本地報章撰文，稱中國人陋習劣根才是病毒之源，雖然同日晚上已急急撤回文章，可是仍引起政界爭議。行政會議成員湯家驊今日（19日）於社交網站斥，袁國勇「奈何一世英名一朝喪」。

有政界中人指，袁國勇的言論，未見引起建制派很大反彈，反而形象相對温和的湯家驊大動肝火，感到有點意外。

湯家驊於Facbook個人帳戶形容袁國勇一向是自己頗敬重的專家之一，不過「一世英名一朝喪」，文章可以撤回，但難令人相信思維也會撤回，直言覆水難收。

他更指，袁國勇一直強調是科學家，意見以科學為基礎，反問為何要加入中美政治爭拗，試圖合理化，以及為一些極具挑釁性、容易挑起仇恨和歧視的語言塗脂抹粉，又指整個中國已經以生命付出極沉重的代價，不明白袁國勇為何要在傷口上撤鹽，質疑科學家沒有惻隱之心、不懂普通人情。

湯家驊又引述世衞緊急項目執行主任瑞安，指病毒不分國界，亦不在乎種族、膚色等，因此要小心用詞，避免引起種族歧視，直言世衞官員是科學家，更是有良心的科學家。