【超市大搜查】減肥必食4款飽肚希臘乳酪 低糖+零脂肪+高蛋白質
乳酪是不少OL或減肥人士的早餐或小食之選，既含有豐富的蛋白質增強抵抗力，亦有益生菌促進腸道蠕動。坊間近年興起希臘乳酪，有指營養價值更高，更適合減肥。TOPick搜羅了市面上不同牌子的希臘乳酪，拆解當中的營養成分，並請來健營物理治療及營養中心營養師梁美明（Minnie），解構希臘乳酪與一般乳酪的分別。
根據食安中心資料顯示，「低脂」是指每100克食物含不超過3克脂肪；「低糖」是指每100克食物含不超過5克糖。TOPick低糖低脂的標準，羅列出4大最健康的希臘乳酪。
|每100g乳酪
|總脂肪 (g)
|糖 (g)
|蛋白質 (g)
|Fage零脂肪希臘乳酪
|0
|3
|10.3
|Chobani希臘乳酪
|0
|2.7
|9.3
|M&S希臘式零脂肪乳酪
|0
|2.3
|10.1
|Emmi希臘式零脂肪乳酪
|0
|4
|10
【超市大搜查】乳酪含蛋白質可增強抵抗力 營養師推薦4款減肥必食乳酪
希臘乳酪較飽肚有助減肥
健營物理治療及營養中心營養師梁美明（Minnie）接受TOPick訪問時表示，希臘乳酪比普通乳酪使用更多牛奶或羊奶和忌廉製成，重複多做至少一次篩去水份和乳清的工序。
以同等容量的原味無添加糖的普通乳酪和希臘乳酪比較，由於篩去更多的水份和乳清，希臘乳酪的蛋白質和脂肪含量一般比普通乳酪高，鈣質和乳糖則相對較少。
她續指，比較過市面上的乳酪，一般乳酪每100克約含4克蛋白質，而有部分希臘式／希臘乳酪則每100克含8克蛋白質。由於蛋白質能給予飽肚感，所以進食希臘乳酪較飽肚，對控制體重會有幫助，對減肥人士來說，是較健康的早餐或小食選擇。
另外，蛋白質是組成抗體、白血球及紅血球等細胞的重要元素之一。同時，每克蛋白質含4卡路里熱量，為人體提供能量進行日常代謝，進食足夠蛋白質能增強抵抗力。
她補充，由於低糖乳酪味道比較酸，會建議食用時加入水果，改善味道之餘亦可增加纖維的攝取。
留意營養標籤及成分表
Minnie建議，市民選擇乳酪時，參考營養標籤，選擇低糖和低脂的產品，特別要注意的是，低脂不一定是低糖，市面上有很多水果味的低脂乳酪含高糖分，進食後會增加糖分的攝取，原味無添加糖乳酪是較健康的選擇。
除了營養標籤，市民亦可參考產品成分表。她解釋，成份表中排列次序反映成份的比重，排位越前代表比重越高。
乳酪是由牛奶經乳酸菌發酵而成，成份主要是牛奶和活性乳酸菌（益生菌），所以選擇乳酪時，應盡量選擇牛奶成份較多，食物添加劑較少的產品。
不同口味的乳酪的成分又有何分別？即睇：乳酪成分大解構 百分百鮮奶製造還是糖加水？
責任編輯：沈佩珊