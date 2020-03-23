【超市大搜查】減肥必食4款飽肚希臘乳酪　低糖+零脂肪+高蛋白質

▲ 希臘乳酪含高蛋白質兼飽肚，是減肥恩物，TOPick精選了4款零脂肪低糖希臘乳酪。

乳酪是不少OL或減肥人士的早餐或小食之選，既含有豐富的蛋白質增強抵抗力，亦有益生菌促進腸道蠕動。坊間近年興起希臘乳酪，有指營養價值更高，更適合減肥。TOPick搜羅了市面上不同牌子的希臘乳酪，拆解當中的營養成分，並請來健營物理治療及營養中心營養師梁美明（Minnie），解構希臘乳酪與一般乳酪的分別。

根據食安中心資料顯示，「低脂」是指每100克食物含不超過3克脂肪；「低糖」是指每100克食物含不超過5克糖。TOPick低糖低脂的標準，羅列出4大最健康的希臘乳酪。

每100g乳酪 總脂肪 (g) 糖 (g) 蛋白質 (g) Fage零脂肪希臘乳酪 0 3 10.3 Chobani希臘乳酪 0 2.7 9.3 M&S希臘式零脂肪乳酪 0 2.3 10.1 Emmi希臘式零脂肪乳酪 0 4 10

【超市大搜查】乳酪含蛋白質可增強抵抗力 營養師推薦4款減肥必食乳酪

希臘乳酪較飽肚有助減肥

健營物理治療及營養中心營養師梁美明（Minnie）接受TOPick訪問時表示，希臘乳酪比普通乳酪使用更多牛奶或羊奶和忌廉製成，重複多做至少一次篩去水份和乳清的工序。

以同等容量的原味無添加糖的普通乳酪和希臘乳酪比較，由於篩去更多的水份和乳清，希臘乳酪的蛋白質和脂肪含量一般比普通乳酪高，鈣質和乳糖則相對較少。

她續指，比較過市面上的乳酪，一般乳酪每100克約含4克蛋白質，而有部分希臘式／希臘乳酪則每100克含8克蛋白質。由於蛋白質能給予飽肚感，所以進食希臘乳酪較飽肚，對控制體重會有幫助，對減肥人士來說，是較健康的早餐或小食選擇。

另外，蛋白質是組成抗體、白血球及紅血球等細胞的重要元素之一。同時，每克蛋白質含4卡路里熱量，為人體提供能量進行日常代謝，進食足夠蛋白質能增強抵抗力。

拆解真希臘乳酪 邊款最適合減肥？

她補充，由於低糖乳酪味道比較酸，會建議食用時加入水果，改善味道之餘亦可增加纖維的攝取。

留意營養標籤及成分表

Minnie建議，市民選擇乳酪時，參考營養標籤，選擇低糖和低脂的產品，特別要注意的是，低脂不一定是低糖，市面上有很多水果味的低脂乳酪含高糖分，進食後會增加糖分的攝取，原味無添加糖乳酪是較健康的選擇。

除了營養標籤，市民亦可參考產品成分表。她解釋，成份表中排列次序反映成份的比重，排位越前代表比重越高。

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乳酪是由牛奶經乳酸菌發酵而成，成份主要是牛奶和活性乳酸菌（益生菌），所以選擇乳酪時，應盡量選擇牛奶成份較多，食物添加劑較少的產品。

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責任編輯：沈佩珊