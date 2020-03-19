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【 隔離手帶】網傳檢疫人士戴隔離手帶搭巴士港鐵「周街走」　徐德義：有人打電話勸喻返回隔離點

社會 18:26 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

徐德義表示，新手帶可定位用家位置，反映用家有否離開隔離點。（陳靜儀攝）

新冠肺炎持續肆虐，今日（19日）開始所有由外地抵港的人士，包括香港居民和非香港居民，須接受14天強制檢疫或醫學監察，惟網上流傳至少兩名戴有「隔離手帶」的懷疑隔離人士分別搭巴士和港鐵「周街走」。食物及衞生局副局長徐德義表示，新手帶可定位用家位置，反映用家有否離開隔離點，若有用家離開，會有人打電話聯絡勸喻返回隔離點。

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徐德義表示，法例上有一定要求及罰則，若不依法例、犯法的話，一經定罪可被罰2.5萬元及監禁6個月，14日內亦不可以離開香港，目前局方有2宗個案會準備檢控。他又指，由於檢疫人數眾多，除了法例的要求及阻嚇性外，需要接受檢疫人士的自律性。

徐德義又指，新手帶比以前更容易找到隔離人士離開的位置，但仍要觀察一段時間，了解市民接受程度及合作的機會如何，早前實施的《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）亦發現有人重覆不合作，局方已要求有關人士進入險疫中心。

責任編輯：陳子謙

疫情 隔離營 武漢肺炎 肺炎 新冠肺炎 電子手環 食物及衞生局 徐德義

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