【移居大馬】港游泳教練退休移居吉隆坡　8千元租1,700呎單位歎世界

▲ 在港任職游泳及體適能教練的Johnny，有感香港生活指數愈來愈高，並考慮到自己已經50出頭，擔心退休後趕不上通脹，決定移民到馬來西亞闖一闖。

不少香港人計劃移民，都有兩大先決條件，一是門檻不要太高，二是跟香港距離不要太遠，因此馬來西亞就成了熱門地之一。Johnny於2019年8月，參加馬來西亞的「第二家園計劃」（MM2H）移居吉隆坡，在當地成立了一間顧問公司，幫助想移居當地的人申請居住權、協助創業或報讀學校等。

Johnny並開設DJ LifeStory生活故事專頁，跟大家分享他的移居經驗及生活。

▲ Johnny的移民生活優閒。（受訪者提供）

50歲後計劃提早退休

香港生活指數高冠絕全球，Johnny幾年前已有感收支與支出愈來愈不平衡，原本在香港任職游泳及體適能教練，收入算不錯，但已經50出頭的他，開始擔心退休後的生活，因而促使他思考移民的問題。

Johnny知道馬來西亞推出第二家園計劃，讓外國人以居留簽證在馬來西亞定居，為期10年，並可以無限期續簽，於是他以退休理由申請，結果一年後獲批。

▲ Johnny經常製作video，跟大家分享他在馬來西亞的生活。（受訪者提供）

Johnny笑言，自己從來沒有去過馬來西亞，一直覺得大馬依然很落後，又擔心治安差及有排華情況，直至計劃移居當地前，親身去視察一下環境，才發覺實況跟自己原先的想像是兩回事。

例如去茶檔（即香港的大排檔）都是以iPad落單，泊車是用手機app入錶，而且大多數人都精通廣東話、普通話及英文，非常容易溝通，令他大為改觀。

舖租合理可輕鬆創業

Johnny現在開設了一間顧問公司，協助想移居當地的人士各種需要。他表示在香港做生意往往受制於租金，幾乎是收入的6至7成，在吉隆坡租金相對低得多。

以一個1千至2千呎的舖位為例，月租2萬港元以下都可以找到。而當地很流行特許經營的生意，好像食肆、補習社、畫室及健身室都有，他說︰

例如你可以花10至20萬港元買一個珍珠奶茶的特許經營權，找一個數百呎的舖位，月租大約1萬港元，一個員工工資每月約3,000港元，成本不算高，每杯珍珠奶茶在當地可售10多港元至30港元，比香港做生意輕鬆得多。

雖然Johnny的公司開業不久，收入尚未穩定，但當地生活水平不太高，因此生活過得很輕鬆。

甲洞區相等香港數碼港

Johnny現時在吉隆坡的甲洞區，租住了一個1,700呎單位，有3間套房、一個雜物房、一個露台連兩個車位，還有會所及泳池設施，月租8,000港元。

▲ Johnny住在吉隆坡甲洞區，類似香港的數碼港，單位1,700呎，月租8,000港元，地方偌大，更連兩個車位。（受訪者提供）

甲洞區是一個高級住宅區，類似香港的數碼港，區內有很多日本人及韓國人居住，並有良好配套如食肆、超市，因此非常方便。

國際學校逾百間

Johnny跟太太育有一女，女兒今年10歲，在香港就讀國際學校，因此，Johnny亦為女兒報讀了當地的國際學校。

他表示，吉隆坡有華人學校，以中文為主，每月不過幾百港元學費；而國際學校有逾100間，主要分為兩類︰學費每月3,000至4,000港元，或1萬至2萬港元，分別在於學校的配套，而前者由本地老師授課，後者就由外籍老師授課。

▲ 除夕夜，一家人在馬來西亞家中的露台欣賞煙花。（受訪者提供）

但Johnny認為馬來西亞土生土長的人，英文水平一樣很高，跟外國人不會比下去。他說︰「大多移居當地的港人父母，都會選擇讓子女在小學時入讀華人學校，以打好普通話的基礎，升上中學就會轉讀國際學校，再學好英文。」

▲ 屋苑有會所及泳池設施，區內更有食肆及超市等配套。（受訪者提供）

馬來西亞除了吉隆坡，還有檳城、怡保、新山等都是港人熱門的移居地，不過Johnny認為，如果有小朋友的話，吉隆坡則較為合適，因為吉隆坡是一個國際城市，小朋友較易適應，而且到處有很多為小朋友而設的免費遊樂設施，地方寬敞，環境相當舒適。

記者：陳日言