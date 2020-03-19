【鑽石公主號】再有一名57歲男子康復後再檢出有病毒　現隔離治療情況穩定

▲ （陳靜儀攝）

早前滯留日本橫濱的鑽石公主號爆發新冠肺炎疫情，有70多名港人受感染需留醫當地，繼早前有已於當地康復出院的港人，返港後仍驗出對新冠病毒呈陽性，今再多一名57歲男子於當地確診並康復返港後，再獲檢出對新冠病毒呈陽性，現時已留醫觀察。

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醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今透露，一名57歲男子早前於日本確診感染留醫治療，經檢測對新冠病毒呈陰性後，於3月5日返港，惟因擔心自己健康情況，3月14日到普通科門診求醫，檢測時發現「肺片有少少花」，即安排入院隔離。

她補充，患者並無症狀、無發燒亦無上呼吸道感染症狀，入院抽取鼻咽樣本檢測後，對新冠病毒呈陽性，「未知是活躍病毒，或是檢到已死的病毒」，現時仍需留院觀察。

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被問及知否日本當地檢測新冠肺煉炎病毒準確情況，庾慧玲稱不知日本相關檢測的靈敏度，惟現時本港確有3宗涉及鑽石公主號確診個案，返港檢出對病毒RNA呈陽性反應，三人情況均穩定。

早前鑽石公主號一名31歲有免疫力低的長期病患女子，於日本確診留醫，康復返港再做病毒檢測呈陽性反應。

另外亦有一名85歲男子於當地檢測2次對病毒呈陰性反應後，返港出現不適，經檢測後亦對新冠肺炎呈陽性反應，衞生防護中心相信病人體內的是「病毒屍體」。

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責任編輯：陳正怡