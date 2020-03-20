【On Call 36小時】白茵與丈夫曾共歷生死　靠3招相處之道夫婦恩愛52年

▲ 白茵與楊怡在《On Call 36小時》的情誼非常感人。

TVB深宵重播劇集《On Call 36小時》，近日劇情將講到魚仔（楊怡飾）家中傭人么姐（白茵飾）發現自己患上腦退化症，但她為了不讓魚仔擔心而隱瞞病情。

在《On Call 36小時》中，么姐與魚仔的主僕情誼深厚，早已視對方為一家人。但么姐有感自己只是魚仔家中的傭人，不想因病而成為負累，所以黯然離去。不過，最終魚仔都能察覺出么姐的不妥，二人剖白對對方的牽掛與感受，當年播出時已感動不少觀眾。

TVB的資深綠葉演員白茵姐，常演尖酸刻薄的婦人角色，另一方面演么姐一類慈祥角色同樣手到拿來，演技精湛。

惟年事已高，白茵姐於2014年拍畢劇集《大藥坊》後已退休。

▲ 么姐患有腦退化症。（《On Call 36小時》截圖）

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白茵姐影視之路

現年77歲的白茵（原名陳惠賢）在1959年加入演藝圈，於2014年息影。

初入行時，白茵在電影公司當演員，首套主演作品《蘇小小》令她一炮而紅，成為電影公司新寵。

▲ 白茵當年憑電影《蘇小小》一炮而紅。

白茵自《大藥坊》後退休

1970年，白茵加入麗的電視，演出《追族》及《奇女子》等劇集。9年後轉投TVB，由於她的聲線響亮，又擅長演出尖酸刻薄的婦人角色，故當時有「TVB御用惡婆」之稱。

白茵在TVB早期的代表作有《萬水千山總是情》的阮二娘，及《鹿鼎記》的韋春花等。

後期，她轉為演出慈母的角色，成為資深的綠葉演員。直至2014年，她拍畢劇集《大藥坊》後便未有再亮相幕前。

▲ 白茵年輕時非常漂亮。

與老公相愛52年

白茵的老公是前職業足球員，及現任南華足球青年軍教練黃文偉，現時亦任「黃文偉足球學校」的校長。二人於1968年結婚，育有一子一女，是公認的模範夫妻。

可是當年結婚時，白茵的家人反對婚事，因為認為踢足球沒前途，不過白茵覺得他為自己放棄很多，又願意不到外地比賽，故堅持婚事。

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▲ 白茵與老公黃偉文。

2012年，二人到台灣旅行，豈料遇上颱風和山泥傾瀉，致被困山上，幸好獲居民收留才得以脫險，猶如經歷生死一劫，令二人更加珍惜對方。

2017年，白茵與黃文偉慶祝結婚50周年金婚紀念。白茵分享夫妻相愛多年的相處之道：「吵架生氣不會過夜、互相體諒謙讓，及坦誠相待。全靠二人和睦相處，愛情才可保鮮52年。」