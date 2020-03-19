【Hermes停產】Hermes關閉法國42間皮革廠　香水廠改生產洗手液

▲ 新冠肺炎疫情席捲全球，國際時尚產業遭受嚴重打撃。

新冠肺炎疫情席捲全球，國際時尚產業遭受嚴重打撃，CHANEL、HERMES等國際奢侈品牌近日宣布全面停產，不過HERMES則會維持香水廠運作，協助生產洗手液。

據法國奢侈品牌CHANEL發表聲明指，根據政府的最新指示，在接下來兩周內將暫時關閉公司在法國、瑞士和意大利工廠的生產線，包含高級時裝、珠寶等生產均會暫停，CHANEL日前亦已暫時關閉美國境內所有門市，不過CHANEL仍然承諾會在停產期間支付工人的薪水。

此外，HERMES亦決定關閉於法國的42家生產線至3月30日，當中包括皮革廠、製衣廠、以及皮具瓷器廠等，目前以上部門均暫停業務，不過香水製造廠則不受影響，將轉為生產洗手液。

此外， Gucci也已關閉了位於托斯卡納和馬爾凱地區的工廠。國際奢侈品牌龍頭LVMH早前也宣布把旗下的3間香水及化妝品工廠轉為生產消毒洗手液，並會將這批消毒洗手液分發到巴黎39間公立醫院使用，預料本周生產將達到12噸。

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責任編輯：陳珈希