【儲糧抗疫】泰國確診急增停課2周　移居曼谷港媽「鬼嫁」儲糧3個月

▲ 移居泰國曼谷的港人「鬼嫁」，為了家人，近日儲備大量食物，準備閉關抗疫。

新冠肺炎全球大流行，亦波及泰國，截止今日（19日）逾270宗確診個案，泰國立即採取相應措施，包括停課及關閉多處場所。烹飪達人「鬼嫁」是家住曼谷香港人，其開設Facebook專頁「鬼嫁料理手帳」多達14萬粉絲，她近日經常在專頁分享泰國最新疫情，昨日她分享帖文表示，為保護家人，要未雨綢繆儲備3個月糧食。原文如下︰

泰國又新增了30宗確診個案，已破200人, 由星期天開始，每天30多宗，若不快點行動，可能很快就過千。

一向樂天的泰國人都開始緊張了，特別是上星期六，有泰國名星拳手自爆中招，政府還揚言要控告他製造恐慌，但隔天官方就承認他確診了，除了他的名星太太外，接連有超過50位關連人士中招，拳館和比賽場地也關閉，之後也有政界人士自爆確診，國際學校也向家長表示有職員中招，確診前還去了大型派對，不少學生和家長都自我隔離，或自己直接停課，避開關連人士，西方人防疫意識低，到現在仍不戴口罩，覺得武肺只是比較嚴重的流感，即使曾接觸（自覺或不自覺也好）患者，也可能不會自我隔離。

▲ 圖中是「鬼嫁」早前到超市的情況，架上不多貨品，而她今日（19日）去了另一間超市很多貨品，並有減價。（圖片提供︰鬼嫁料理手帳）

泰國全國學校停課

連續3天的雙位數字增長，泰國終於都怕怕了。全國學校，包括大學和國際學校都停課2星期, 娛樂場所、運場場館、酒吧、大型按摩店、戲院、劇場，所有能聚集超過50人的場地，都要關閉兩星期。

▲ 「鬼嫁」為了孩子、家人，近日默默四處購物儲備生活用品，準備閉門防疫。（圖片提供︰鬼嫁料理手帳）

廁紙被掃清

泰國雖不算鎖國，但出入境檢驗和措施麻煩又不清晰，已讓一般遊客止步，機場如今空空如也。Buriram 府更自我封城，不讓人進出。我不去旅遊區和大商場，不覺得街上人比較少，照舊塞車，但超市卻比平時人多，大家都在儲糧，只是廁紙被掃清，其他貨架還有東西。

4月中的潑水節也取消了，假期變上班日 (到時可能也只是 Home Office)，防止全國性人口流動，讓武肺蔓延 開去，有說會延到7月才潑水節，但雨季來潑水，有點掃興呢。

▲ 為了家人食得安心，減少在疫情下外出及外賣，「鬼嫁」購入大量肉類，準備自己為家人下廚。（圖片提供︰鬼嫁料理手帳）

到4間超市入貨購鮮肉

昨天非常忙，送完小鬼上課，就一口氣去了4家超市入貨，主要入鮮材肉類，再清洗了凍箱，打爆了2個雪櫃，1個冰箱，從未如此爆滿過。 其實由2月初，當泰國疫情還不嚴重時，已開始默默地入貨，趁減價掃了不少，廁紙、食米、調味料、意粉、零食餅乾、即食麵、食水和飲料，昨天主打鮮材急凍產品，再多買點零吃和公仔麵，明天再買點乾果就大功告成。

▲ 家中的凍櫃放了大量肉類食品，足以讓「鬼嫁」一家人吃3個月。（圖片提供︰鬼嫁料理手帳）

家中儲備可豐富吃3個月

家中儲備，可豐富地吃3個月，慢慢吃也應該夠吃半年，囤貨不是因為恐慌，見識過香港的情況，泰國只是慢慢發生，早在1月中已不停提醒身邊的外國人和泰國人，大家都不以為然，不戴口罩又不去買口罩，連泰文報道也很少，當日預言一一出現，現在大家都覺得我是先知。

不是怕之後沒補貨，若真的社區爆發，就準備閉關，足不出戶，怕超市也不安全，連外賣外送都可免則免，不知送貨人會不會是隱形人，家有老幼，嫲嫲是長期病患，更要小心謹慎，過分小心，總好過之後後悔。

以上文章及圖片獲「鬼嫁料理手帳」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕