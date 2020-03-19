【自私播毒】自私食客口罩攝餐廳紙巾盒「播毒」　網民：做法好無品

▲ 有網民近日拍到一名女食客在餐廳用膳時，竟把用過的口罩放在餐廳紙巾盒中。

在新冠肺炎疫情肆虐下，不少市民的衞生意識應有所提高。繼外籍投資公司高層舔口水抹地鐵扶手後，再有網民近日拍到一名女食客在餐廳用膳時，竟把用過的口罩放在餐廳紙巾盒中，網民狠批行為自私。

有網民今日（19日）在facebook群組「連儂牆.com.hk」發布一張照片，照片一名身穿黑衣的長髮女子在一家餐廳用膳時，疑似不顧公眾衞生，把自己用過的口罩攝進餐廳的紙巾盒中，而她似乎亦知道自己做法會污染該盒紙巾，其後走去另一張餐桌拿紙巾抹嘴。

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照片曝光後引來大批網民狠批，有網民狠批涉事女士無品又自私，又拍照的網民應該去通知餐廳職員。

而急症科專科醫生馮顯達早前接受TOPick訪問時曾表示，若用過口罩處理不當，或會感染自己或他人。

他又教脫下和處理口罩的正確步驟：

1. 如可以，先清潔雙手

2. 不要接觸口罩外面

3. 脫下時手只拿着口罩耳圈或綁帶部分

4. 若是耳圈口罩，應輕力同時拉起耳圈再除下；若是綁帶口罩，則先解下面的綁帶，再解上面綁帶，再除下口罩

5. 把脫下的口罩内面往外摺（即口罩外面會向内）

6. 如可以，把口罩放進膠袋或紙袋内

7. 把口罩掉入有蓋垃圾桶

8. 清潔雙手

馮醫生提醒，處理口罩過程中，要特別小心不要接觸到口罩表面，尤其是手部動作不太靈活的長者。

責任編輯:王俊賢