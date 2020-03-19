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民主派搶佔立法會議席過半　戴耀廷︰3個考慮模式協調直選名單

政治 20:24 2020/03/19

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戴耀廷透露，有3個可考慮的模式去處理9月立法會選舉。（資料圖片）

民主派於去年區議會取得歷史性佳績，正積極乘勝追擊，希望於9月上演的立法會選舉中奪取立法會過半議席、即35席為目標。上屆立法會選舉中曾發起「雷動計劃」的港大法律學者戴耀廷，今日（19日）於社交網站披露，對於5個地區直選及超級區議會的安排，現有3個可以考慮的模式。

其中，於立法會九龍東直選，民主派傾向各陣營自報名參選，直至投票日前2天，根據民調以決定是否棄選。例如，民主派打算在九龍東直選贏取3席，民調支持度最高的3張名單繼續拉票，其他名單則公開宣布停止選舉工程。

戴耀廷於Facbook撰文，稱第一個模式為初選，於7月初舉行公民投票，以篩選出與該區目標議席相同的隊伍，其他隊伍則承諾不參加官方選舉。

第二個模式為排名加棄選，按照7月初的公民投票結果，定出參選隊伍的排名，各隊伍參考得票及排名後，自行決定是否整合隊伍或參加官方選舉，並承諾按選舉前2天的民調結果，支持度落後於目標議席，便公開宣布停止選舉工程。

最後一個模式為棄選，不會舉行公民投票，但隊伍按照選舉前2天的民調，若然支持度落後於目標議席，便公開宣布停止選舉工程。

另外，負責協調去年區議會選舉的民主動力表示，曾3次參與協調九龍東的會議，經過多輪商議，與會者未能就實行棄選機制前，先採其他協調方法一事達共識，而當時最大公約數是，九龍東可透過棄選機制處理。

撰文 : 傅流螢

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