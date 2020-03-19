【新冠肺炎】再錄一隻寵物犬對病毒呈陽性　主人早前已確診

▲ 一名確診患者飼養的德國狼狗，同告染上2019新型冠狀病毒。（資料圖片，非涉事狗隻）

新冠肺炎疫情持續，漁護署發言人今日（19日）表示，一隻德國狼狗對2019冠狀病毒的反覆測試呈陽性反應。這是繼早前馬主周巧兒的17歲松鼠狗之後，再有另一狗隻感染新冠肺炎。

今次個案涉及一隻德國狼狗，居於薄扶林區一住所。署方稱，其畜養人也確診新冠肺炎；狗隻昨日（18日）連同另一隻唐狗，被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。該唐狗的樣本則未有對測試呈陽性反應，兩隻狗隻現時均沒有任何與2019冠狀病毒病的相關病徵。

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漁護署會繼續為上述狗隻進行密切監察，並會為其進行反覆測試，並會繼續與衞生署緊密合作，處理相關個案。為確保公眾及動物的健康，署方強烈建議將與2019冠狀病毒病確診者或其密切接觸者同住的寵物，即包括貓狗在內的哺乳類動物，安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

發言人提醒畜養寵物人士，需經常保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

發言人強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播2019冠狀病毒病給人類，或會因此生病。寵物畜養人應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

責任編輯：吳卓峰