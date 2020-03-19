【港股跌市】「肥老闆」張華峰教大跌市入手　看好騰訊港交所

▲ 外號「肥老闆」的經民聯立法會金融服務界議員張華峰認為，現時股市「仲未穩陣」，但如果有投資者想買股票的話，就要等到股票大跌日時入手。

恒指兩星期內大跌5000點，相信不少股民正盤算幾時撈底。本身是交易員出身，外號「肥老闆」的經民聯立法會金融服務界議員張華峰認為，現時股市「仲未穩陣」，但如果有投資者想買股票的話，就要等到股票大跌日時入手。

「股王」騰訊控股（00700）前日派成績表，表現不過不失， 「大笨象」匯豐控股（0005） 更跌落44元低位。張華峰指，近來股市形勢相當嚴重，但如果投資者有多餘錢，又考慮到派息及市盈率，建議入市就要待大跌時買，不要等反彈時候買，「有心買就不要怕、不要猶豫」。他的「心水」是騰訊（00700）、港交所（00388） 、建設銀行（00939） 及中國海外（00688）。

匯控（0005） 現時股息率高達7厘非常吸引，張華峰說都可以考慮，不過就不知息口可否堅持，又形容「好多股票抵到爛」。他說近來市場波動較大，但若視作長線投資，長遠來說買得過，如果可以揸到下半年，嬴面都大。

對比03年沙士港股表現，張華峰認為，現在市場肯定差過沙士時期，始終今時今日成交量更大，跌幅和影響已經差過沙士。他預期恒指或會跌落2萬點「嚇一嚇你」，但就無法評估見底位置，因為美國總統特朗普比較「神經質」，很多因素影響市場。

另外，新冠肺炎疫情持續打擊各行各業，今日（19日）張華峰聯同一眾經民聯黨友，約見政務司司長張建宗，希望政府擴大「防疫抗疫基金」至支援金融服務業，建議包括向逾4.4萬名持牌人士，每人提供2000港元特別資助，並向近800家港交所參與者的持牌機構，發放每家5萬港元的特別補助金，以解燃眉之急。