【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】

▲ 福港中西大藥行日前宣布出售英國PublicCareU.K口罩，每盒$130。

新冠肺炎疫情持續未息，市民為搜羅口罩仍然疲於奔命。福港中西大藥行日前宣布，與英國口罩廠PublicCareU.K合作，出售PFE三層外科口罩，並指有關口罩將獲美國FDA及歐盟認證。

據福港中西大藥行在facebook指，市民今日起（19日）可透過親身來到藥行的5間分店，或透過以下網址報名訂購口罩，每盒售價$130，每盒共有30個口罩，不設限購，目前只有成人款式。從訂貨當日起計算，7日後可拿貨。

福港中西大藥行亦有拍攝片段測試這批口罩，包括在口罩外層倒上少量水份，以顯示其外層的防水性能，又剪開口罩嘗試以火機點着中間的夾層，最終未有點着。

福港中西大藥行分店地址如下：

・筲箕灣、愛東商場一樓A B舖

電話：2180 9818

・柴灣興華街興華廣場G07D 百佳旁

電話:2505 3360

・柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖 日本城旁

電話:2650 0222

・西灣河成安街18號地下G02A舖

電話:2513 0330

・荃灣河背街64號地舖

電話: 2439 6008

責任編輯:羅嘉欣