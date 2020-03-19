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【口罩供應】PFE三層外科口罩+將獲美國FDA及歐盟認證　良心藥房130蚊30個口罩供預訂【附5間分店地址】

健康 20:56 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

福港中西大藥行日前宣布出售英國PublicCareU.K口罩，每盒$130。

新冠肺炎疫情持續未息，市民為搜羅口罩仍然疲於奔命。福港中西大藥行日前宣布，與英國口罩廠PublicCareU.K合作，出售PFE三層外科口罩，並指有關口罩將獲美國FDA及歐盟認證。

據福港中西大藥行在facebook指，市民今日起（19日）可透過親身來到藥行的5間分店，或透過以下網址報名訂購口罩，每盒售價$130，每盒共有30個口罩，不設限購，目前只有成人款式。從訂貨當日起計算，7日後可拿貨。

福港中西大藥行亦有拍攝片段測試這批口罩，包括在口罩外層倒上少量水份，以顯示其外層的防水性能，又剪開口罩嘗試以火機點着中間的夾層，最終未有點着。

福港中西大藥行分店地址如下：

・筲箕灣、愛東商場一樓A B舖
電話：2180 9818

・柴灣興華街興華廣場G07D 百佳旁
電話:2505 3360

・柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖 日本城旁
電話:2650 0222

・西灣河成安街18號地下G02A舖
電話:2513 0330

・荃灣河背街64號地舖
電話: 2439 6008

責任編輯:羅嘉欣

疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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