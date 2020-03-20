不法之徒以劣質偽鈔夾真鈔交易 警籲市民細心檢視鈔票免受騙
社會 07:00 2020/03/20
由郭富城及周潤發主演的電影《無雙》，講述犯罪集團以高超技術製作出仿真度極高的偽鈔，不過現實卻是相反，不法之徒多以劣質偽鈔來行騙。警方指，留意到近期有人在交易時以劣質偽鈔夾雜真鈔來魚目混珠，市民只要細心檢視鈔票特徵即可辨別真偽。
商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁表示，去年警方檢獲的偽鈔數字為8,009張，比2018年的2,966張多出約5,000張，他解釋指，數字暴增主要涉及去年11月搗破一宗無牌找換店當中檢獲近5,006張千元「練功券」，因此整體而言偽鈔數目沒有特別大的增長，而100、500港元則最受騙徒「歡迎」。
他強調，目前本港偽鈔數目仍然很少，比例上「幾百萬張（鈔票）先得一兩張係假」，亦未有富組織性的偽鈔犯罪集團出現，反映部門打擊策略行之有效。
但警方從近期破獲的案件發現，騙徒主要針對一般小商戶，深夜時分到便利店、快餐店或搭的士時使用偽鈔，意圖趁職員手忙腳亂及昏暗環境來渾水摸魚，且檢獲之偽鈔質素甚為粗劣，手感平滑、尺寸不一，基本上憑視覺及觸覺已能判斷。
以2018年鈔票系列為例，市民可留意鈔票上的「動感光亮圖案」、「開窗金屬線」等，當轉動鈔票時，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動，相反偽鈔則未能做到，呼籲市民在交易時小心觀察。
警方檢獲港幣偽鈔數字(張數)：
|港幣偽鈔
|2018年
|2019年
|數字
|%
|1,000元
|521
|5,785
|+5,264
|+1,010.4
|500元
|769
|1,082
|+313
|+40.7
|100元
|1,414
|1,044
|-370
|-26.2
|50元
|30
|24
|-6
|-20
|20元
|181
|44
|-137
|-75.7
|10元
|51
|30
|-21
|-41.2
|其他
|0
|0
|0
|-
|總數
|2,966
|8,009
|+5,043
|+170
資料來源：警方商業罪案調查科
記者：蘇文軒