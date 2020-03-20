不法之徒以劣質偽鈔夾真鈔交易　警籲市民細心檢視鈔票免受騙

▲ 鄧舜仁（右）呼籲市民小心觀察鈔票上的防偽特徵。（林宇翔攝）

由郭富城及周潤發主演的電影《無雙》，講述犯罪集團以高超技術製作出仿真度極高的偽鈔，不過現實卻是相反，不法之徒多以劣質偽鈔來行騙。警方指，留意到近期有人在交易時以劣質偽鈔夾雜真鈔來魚目混珠，市民只要細心檢視鈔票特徵即可辨別真偽。

商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁表示，去年警方檢獲的偽鈔數字為8,009張，比2018年的2,966張多出約5,000張，他解釋指，數字暴增主要涉及去年11月搗破一宗無牌找換店當中檢獲近5,006張千元「練功券」，因此整體而言偽鈔數目沒有特別大的增長，而100、500港元則最受騙徒「歡迎」。

他強調，目前本港偽鈔數目仍然很少，比例上「幾百萬張（鈔票）先得一兩張係假」，亦未有富組織性的偽鈔犯罪集團出現，反映部門打擊策略行之有效。

但警方從近期破獲的案件發現，騙徒主要針對一般小商戶，深夜時分到便利店、快餐店或搭的士時使用偽鈔，意圖趁職員手忙腳亂及昏暗環境來渾水摸魚，且檢獲之偽鈔質素甚為粗劣，手感平滑、尺寸不一，基本上憑視覺及觸覺已能判斷。

▲ 警方檢獲之偽鈔質素甚為粗劣，手感平滑、尺寸不一。(蘇文軒攝)

以2018年鈔票系列為例，市民可留意鈔票上的「動感光亮圖案」、「開窗金屬線」等，當轉動鈔票時，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動，相反偽鈔則未能做到，呼籲市民在交易時小心觀察。

警方檢獲港幣偽鈔數字(張數)：

港幣偽鈔 2018年 2019年 數字 % 1,000元 521 5,785 +5,264 +1,010.4 500元 769 1,082 +313 +40.7 100元 1,414 1,044 -370 -26.2 50元 30 24 -6 -20 20元 181 44 -137 -75.7 10元 51 30 -21 -41.2 其他 0 0 0 - 總數 2,966 8,009 +5,043 +170

資料來源：警方商業罪案調查科

記者：蘇文軒