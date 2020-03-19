【新冠肺炎】家居檢疫者人數料激增　建制泛民議員倡徵酒店作隔離營

▲ 今日（19日）起所有抵港旅客強制檢疫令生效，監察在家接受檢疫的電子手環供應成疑。 （資料圖片）

港府對歐美亞洲多國發出紅色外遊警示，須接受家居檢疫者人數持續增加。隨着新冠肺炎疫情蔓延至歐美多國，估計至少有五萬留學生，陸續回港進行家居檢疫。當中，今日（19日）起所有抵港旅客強制檢疫令生效，監察在家接受檢疫的電子手環供應成疑，建制及泛民議員敦促政府與酒店業界商討，徵用空置酒店房間作隔離設施，又要求政府確保電子手環足夠應付需要。

經民聯今日建議政府增加機場抽樣檢測比例，向返港留學生進行檢測，並盡快增加隔離檢疫單位，包括在竹篙灣地盤提供貨櫃式檢疫措施。經民聯梁美芬認為，政府應該對近日返港留學生實施強制檢疫，但首先解決隔離地方短缺問題，她建議政府派專人視察酒店，評估是否有足夠設備隔離，她又透露有酒店業界向她表示，樂意接收回港人士居住，期望政府能主動協調。

對於港府現時已準備約2萬條電子手環，並將每日增加1萬條電子手環，以應付近日家居檢疫的急增需求，本身是醫生的公民黨郭家麒表示，電子手環一定不足夠，現時唯有等運到，「本身電子手環已經不是很有用，只是好過無」。他又認為，政府要對違反家居檢疫令人士執法，才發揮電子手環的成效，但政府又不作為。郭家麒同樣建議，政府徵用酒店做隔離營，集中高危人士在一處，「假設每日一千人隔離，14天一個循環，只是需要1.4萬間房間，香港一定足夠」。

今日有隔離人士指，遲遲未收到電子手環啟動程式的註冊密碼短訊，令電子手環無法啟動。民建聯葛珮帆表示，政府要必須做好監察系統，以及確保電子手環存量足夠，而手環不是高科技，相信政府可以積極採購，同時隔離人士亦要有社會責任，履行檢疫令。葛珮帆又指，政府應清晰地與酒店業商量，統一處理需隔離人士比分散好，亦衡量酒店是否有足夠防備當隔離營。

記者：莫稼浩