【新冠肺炎】北大嶼醫院及亞博館檢測中心明起分流抵港客

▲ 北大嶼醫院明起設檢測中心，分流部分抵港旅客。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，因應確診疑似案急增，醫管局籌備於北大嶼山醫院及亞洲博覽館，設立檢測中心，明日起分流部分抵港旅客，並採集樣本進行病毒測試，料獲分流人士需於臨時檢測中心等待半天至一天。

特首林鄭月娥聯同食衞局陳肇始及機管局行政總裁林天福，今日到機場實施強制檢疫措施的情況，並到北大嶼山醫院及亞洲博覽館了解設立檢測中心的準備工作。

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醫管局按政府抗疫督導委員會的指示，籌備於亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院設立檢測中心，將部分抵港旅客分流到該處，並採集樣本進行病毒測試。

醫管局稱明日(20日)起，有上呼吸道感染徵狀的入境人士，將被安排送往亞博館或北大嶼山醫院的檢測中心，進行病毒檢測及等候化驗結果；而較為年長或預計會有其他醫療需要的入境人士，會被送往北大嶼山醫院的檢測中心。

局方會派出醫護人員到臨時檢測中心，為有關人士抽取樣本，並安排將樣本分批送往醫院化驗室進行檢測；有關人士需於臨時檢測中心等候結果，料安排分批運送及測試病人樣本需時大約半天至1天，結果呈陽性者將送院作隔離治療，其餘人士可返居所進行14日的家居檢疫隔離。

醫管局稱，兩個檢測中心均設有指定等候區域及個別人士的獨立等候位置，並會提供上網及充電設施等。而等候區的設施及安排，均符合防感染標準。

▲ 警務處處長鄧炳強今下午到亞洲博覽館巡視。（曾耀輝攝）

林鄭月娥表示，機場首日擴大強制檢疫範圍的整體運作大致暢順，雖然今日整體入境人數有所下降，但預期未來1、2個星期仍有不少市民及留學生返港，政府會做好強制檢疫安排，防止病毒在社區傳播。

她又稱，抗疫督導委員會已要求衞生署加強病毒檢測的力量，並考慮同樣在亞洲國際博覽館設立檢測中心。

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林鄭月娥指，從近日確診數字看，香港現時面對病毒從海外傳入的威脅極大，呼籲所有檢疫人士務必嚴格遵守檢疫令的要求，14日內不可外出，否則要承擔法律責任；在家居檢疫期間，也要注重個人衞生，保持警覺，減少與同住家人接觸，減低病毒傳播的風險。

責任編輯：陳正怡