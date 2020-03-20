【停課不停學】校長籌逾千WiFi蛋　支援中小學基層學生網上學習

▲ 浸信會天虹小學校長馮耀章表示，有些學生的平板電腦型號不可插入SIM，上月底在短短數日便收到122間中小學報名表達需要WiFi蛋。（黃建輝攝）

全港學校停課將近2個月，不少學校推行網上教學，但有學生外出借WiFi才能上網學習。有小學校長發起向基層學生派WiFi蛋行動，在學界、電訊業界及慈善基金等多個界別人士幫助下，不足1個月便成功募捐逾1,000隻WiFi蛋，本周起向申請學校派發。

發起人浸信會天虹小學校長馮耀章發現要幫助基層學生「唔係買（數據）卡就解決問題」，直言他在籌備過程中亦感到困惑，形容事件有點荒謬，「點解要個小學校長、幾個老師去為全港學生去張羅呢？」

感匪夷所思 「有機不能上網」

天虹小學校長馮耀章上月得知該校一名小六生及另一間學校的劏房戶學生，在新冠肺炎疫情下分別要到學校及便利店借用WiFi才能進行網上學習，「我相信香港唔只呢兩個咁獨特嘅case（個案）」，故萌生發起派發WiFi蛋行動。

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馮耀章先透過校長WhatsApp群組收集需求量，短短幾日便有122間中小學報名；遂向本港一間WiFi蛋供應商求助，豈料慘食閉門羹，感到失望沮喪，但他未有放棄，再透過學界人士及教友「搭上搭」聯絡到3間公司，願意捐出首批250隻WiFi蛋，其後更獲利希慎基金捐出第二批約800隻WiFi蛋，共籌得逾1,000隻蛋，成本涉及數十萬元，每隻市價500多元。

▲ 首批250隻WiFi蛋由KT Concept、Everbest Technologies Ltd及Eonconnect Solution Ltd共3間公司捐出，可配合馬會派發的數據SIM卡（左）使用。（黃建輝攝）

馮耀章形容整件事猶如神蹟，指自己只是一名「小校長」，對於獲得大家高度信任感到意外。

他對於有基層學生無法上網感到匪夷所思，實際上部分人即使獲關愛基金資助買平板電腦，但「有機無WiFi上網」，到現時也無法在家上網；雖然綜援及全津學生可申請上網費津貼，

但問題你係咪裝到（寬頻）呢？如果你住板間房係咪畀裝呢？或者你寄居親戚呢？

至於為何選擇送WiFi蛋？馮耀章解釋，部分人的家居環境不適宜學習，學生可帶WiFi蛋到自修室使用。馬會在疫情下也有向基層學生派數據SIM卡，但馮指部分學生的平板電腦無法插入數據SIM卡；據他了解馬會相關會議曾討論買WiFi蛋，但因行政工作難而放棄，他直言「若果馬會攞100萬出嚟買WiFi蛋，其實我已經唔洗咁辛苦」，笑言自己和協助處理行政工作的聯校資訊科技學會已成為「搞蛋會」。

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▲ 上月曾到學校門口「鑿壁借WiFi」做功課的小六生袁登華（左）是受惠學生之一。（黃建輝攝）

本周派發 目標100中小學受惠

馮耀章指，基層學生面對上網困難，學習進度上已出現很大差異，加上教育局局長楊潤雄日前亦指全港學校在4月20日全面復課機會微，馮相信這時WiFi蛋對學生更加重要。

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他指受助學校獲贈WiFi蛋後，會借給有需要的學生，當學生家中安裝了寬頻後便需交還學校，再借給其他學生，直至全部學生沒有需要，籌得的WiFi蛋仍可供學校辦戶外學習活動時使用。

馮耀章表示，目前會先向每間報名學校送出2隻WiFi蛋，向有迫切需要的學校最多派10隻，目標讓全港100間中小學受惠。本周二起已聯絡了88間學校領取WiFi蛋，中小學各佔約4成及6成；新一輪申請將於明日（21日）截止，並透露已覓得其他有意捐贈的有心人，將視乎需求考慮將計劃擴至幼稚園。有需要的學校可電郵ycfung@rainbow.edu.hk查詢。

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記者：馮琪雅