【鑿壁借WiFi】小六生寄居親友家無法上網用Zoom上課　終獲贈WiFi蛋免捱眼痛頸痛

▲ 小六生袁同學因家中無法安裝寬頻，上月停課期間曾專程徒步回到學校門口借WiFi上網做功課。

小學生為上網學習專程回到學校門口「鑿壁偷WiFi」一事，早前經TOPick報道後引起不少關注，事件中的主角、浸信會天虹小學小六生袁登華向TOPick訴說當時困境，因寄居親戚家中無法安裝寬頻，本身成績名列前茅、全級考第5名的他認為「學習重要」，故自發回校借WiFi參與網上學習，後來獲校方借出WiFi蛋，才能免於連續3、4小時低頭捱眼痛、頸痛之苦。

雖然袁同學早前透過學校推行「電子書包」時購買了一部iPad，但來自基層家庭的他表示，因為暫住親戚家中而無法安裝WiFi，過往只能在回校時使用，自上月在新冠肺炎疫情下開始停課，他為了上網做功課及參與用視像會議軟件Zoom進行的導修課，每周有2至3日、獨自徒步約10分鐘回到校門外的長椅上借WiFi。

情況持續1、2周後，有一日正在校門外做功課的袁同學被校長「野生捕獲」，獲校長暫借WiFi蛋，直至本周二更透過校長發起的募捐WiFi蛋行動，借用到全新的WiFi蛋，便可配合馬會派發的數據SIM卡使用。

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▲ 袁同學已獲校方借出WiFi蛋，免連續3、4小時低頭捱眼痛、頸痛之苦。（黃建輝攝）

成績優異 疫情後最想上學

袁同學現時已不用再回校借ＷiFi，在家上網學習時網絡流暢，甚至可以分享WiFi給媽媽使用，他說：

以前（一星期）有2、3日由1點坐到4、5點；依家就好啲，可以分散啲，唔洗迫埋一齊2、3日做晒成個星期功課，方便好多，屋企想咩時候做就咩時候做，對隻眼會好啲，對頸骨都會好啲，不過都要長時間對住（屏幕）。

不過，袁同學亦向記者大吐苦水，指停課期間幾乎每日困在家中，令他感到很辛苦。他直言仍十分期待復課，疫情過後最想做的第一件事便是上學，

我好想聽日就返學，希望停課只係一場噩夢。

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記者：馮琪雅