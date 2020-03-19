【新冠肺炎】單日確診16宗包括本地首宗孕婦染疫　一文看清個案詳情及居所

▲ 衞生防護中心公布，截至今日（19日）下午4時，正調查16宗新增新冠肺炎確診個案，當中14宗均於潛伏期內有外遊紀錄，包括英、美、加、西班牙等地。（曾耀輝攝）

衞生防護中心公布，截至今日（19日）下午4時，正調查16宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計209宗（包括208宗確診個案和一宗疑似個案），新確診的患者年齡界乎19歲至51歲，涉及11男5女。

16宗新增個案中，只有2宗個案沒有外遊記錄，其他則在潛伏期內曾到加拿大、新加坡、美國、英國、西班牙等國，當中一人為孕婦，其餘全部為健康人士。

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▲ 第194宗至201宗個案資料。（衞生防護中心圖片）

兩宗無外遊記錄個案中，第195宗個案是29歲男子，居於九龍塘施他佛道25號行德園，沒有外遊紀錄，但曾到蘭桂坊Pure Fitness健身室，3月17日發病出現發燒，現留醫廣華醫院，情況穩定。而第208宗個案為一名44歲男子，居於上環四方街20號，是第169宗個案的密切接觸者，他3月18日出現發燒，現留醫瑪麗醫院，情況穩定。

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至於第207宗個案為32歲孕婦，居於舊山頂道18號曉峰閣，曾在1月24日至3月16日到過澳洲、意大利、德國及杜拜，並在16日發病出現發燒及流鼻水，現於瑪麗醫院留醫，情況穩定。

▲ 第202宗至209宗個案資料。（衞生防護中心圖片）

衞生防護中心發言人表示，鑑於全球各地的疫情正迅速蔓延，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：徐紹軒