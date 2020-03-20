【停課不停學】小學生劏房「馬桶當枱」　北區學生齊集公園共享WiFi上課

▲ 浸信會天虹小學校長馮耀章上月發起向基層學生派WiFi蛋行動，向有需要的學校派發WiFi蛋。（黃建輝攝）

一間北區鄉村學校，有老師自掏腰包自費買10隻WiFi蛋，讓鄰近學生在公園集合共享WiFi「上課」。旺角區一間小學亦有劏房戶學生要到便利店借WiFi，甚至有人要「馬桶當枱」，令教師感心酸。

在北區鄉村小學任教電腦科的一名教師向本報表示，校內6成學生為跨境生，受內地網絡限制難上網，不少本地生住在鄉村劏房及廢車回收鐵皮屋等，整體9成學生都有上網困難。

該校自2月中起透過Zoom每周進行4堂主科實時課堂，該名教師說，因學校採購程序複雜，故自費3,000、4,000元買10隻WiFi蛋，分發給在鄉村居住的20多名學生使用，由「村代表」同學保管，同一條村的學生約定在上課時齊集公園分享WiFi。

基層生「馬桶當枱」 教師心酸

另外一名在旺角區小學任教電腦科的曾老師表示，現時主要上載教材及教學錄音到網上，並無硬性要求學生在停課期間上載完成的功課。曾老師說，該校有男學生住在密不見光的劏房，早前要到便利店借WiFi，「落街就蝕一間口罩」；另一女生早前雖借到一部手提電腦，因劏房環境狹窄只能「馬桶當枱」。曾續指，其學校亦收到馬會提供100張數據SIM卡，惟有學生需借用父母的智能手機更換SIM卡，才能上網學習，並不方便。

▲ 本周二起88間受助學校陸續領取WiFi蛋。（黃建輝攝）

有見基層學生有平板電腦卻無法在家中上網，浸信會天虹小學校長馮耀章上月發起向基層學生派WiFi蛋行動，成功向3間公司及利希慎基金募捐逾1,000隻WiFi蛋，向每間報名中小學校發放2隻WiFi蛋，向有迫切需要的學校最多派10隻，目標幫助到100間中小學，上述兩間學校亦有受惠。

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記者：馮琪雅